Uderzył lekarza i pielęgniarkę. Odpowie za to przed sądem

Agresywny i mocno pijany 49-letni mężczyzna, podczas pobytu w tarnobrzeskiej izbie przyjęć, uderzył personel medyczny. Kopnął w twarz lekarza i pielęgniarkę. Na miejscu interweniowali policjanci. Pijany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za swoje czyny wkrótce odpowie przed sądem. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

W niedzielne popołudnie policjanci otrzymali informację, o tym, że na jednym z tarnobrzeskich chodników leży pijany mężczyzna. Na miejsce zdarzenia udali się policjanci oraz załoga ratowników medycznych.

Zamroczony alkoholem mężczyzna, został zabrany przez karetkę na szpitalny oddział ratownictwa medycznego. Pacjentem okazał się 49-letni mieszkaniec Tarnobrzega, który był pod widocznym działaniem alkoholu o czym świadczyła bełkotliwa mowa, z trudem też utrzymywał równowagę.

Na głowie mężczyzna posiadał otarcia naskórka, więc lekarz po położeniu pacjenta na szpitalnym łóżku, przystąpił do udzielania pomocy. Wówczas 49-latek zaczął zachowywać się agresywnie. Swoją agresję skierował wobec pielęgniarki, którą kopnął w twarz, następnie lekarzowi zadał ciosy powodując obrażenia. Na miejsce wezwani zostali policjanci.

Funkcjonariusze poskromili awanturnika, który został przewieziony do policyjnego aresztu. Mężczyzna wkrótce usłyszy zarzuty popełnienia przestępstw tj. naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Info. KMP Tarnobrzeg