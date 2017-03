Uczniowie ZSP nr 1 z wizytą w parlamencie

[Zdjęcia] W dniach 6-7 marca uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli mogli od środka przyjrzeć się ja funkcjonuje polski sejm i senat. Wyjazd do parlamentu zorganizowany został w ramach programu realizowanego przez klasy prawnicze.

Patronat nad klasami prawniczymi w ZSP nr 1 sprawuje Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W ramach zajęć Uczniowie spotykają się z przedstawicielami instytucji prawnych w Polsce oraz studentami prawa, uczestniczą w rozprawach sądowych, odwiedzają sąd, areszt śledczy, parlament. Klasa prawnicza jest wpisana do rejestru klas współpracujących z Ministerstwem Sprawiedliwości.

– Uczniowie klas prawnych realizują innowacyjny program, który daje im możliwość poznania zawodu prawnika od praktycznej strony. Młodzież minimum raz w miesiącu ma zapewnione spotkania z prawnikami przeróżnych profesji. Po za tymi spotkaniami uczestniczą w charakterze publiczności również w rozprawach przed sądem w Tarnobrzegu i Stalowej Woli – mówi Agnieszka Thiede, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w ZSP nr 1.

Realizowany program przewiduje również dwa wyjazdy do parlamentu i Rady Ministrów oraz do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, czyli jedynej w Polsce szkoły, która kształci sędziów i prokuratorów.

W tym roku w dniach 6-7 marca do parlamentu z wizytą udali się uczniowie klas 1b i 2b o profilu prawniczym. Podczas dwudniowego wyjazdu młodzież z bliska przyjrzała się funkcjonowaniu polskiego systemu prawnego. Od podstaw zwiedzili sejm i senat oraz Radę Ministrów. Uczniowie zwiedzili również Warszawę podążając szlakiem powstańców listopadowych. – Takie wycieczki organizowane są po to, by uczniowie mogli poznać kulisy funkcjonowania Sejmu oraz sprawdzić jak funkcjonuje władza ustawodawcza w Polsce. Podczas tego ostatniego wyjazdu, udało się wziąć również udział w konferencji prasowej rzecznika rządu Rafała Bochenka – dodaje Agnieszka Thiede.