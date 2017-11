Share 0 Share 0 Share 0

[ZDJĘCIA] 11 listopada przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tegoroczne obchody tej ważnej dla wszystkich Polaków daty w Rudniku nad Sanem rozpoczęto już w czwartek 9 listopada. W murach Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego podczas szkolnej akademii uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia z dziejów naszej ojczyzny. Uroczystą akademię rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania hymnu narodowego. Oprócz uczniów rudnickiego ZS, nauczycieli oraz pracowników udział w niej wzięli podopieczni Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem. Program artystyczny o patriotycznym charakterze pt. „Przechodniu, powiedz Polsce żeśmy polegli wierni jej służbie…”, który został przygotowany oraz zaprezentowany przez uczniów z klasy II Technikum Handlowego, klasy III Technikum Handlowego, Technikum Mechanicznego i Technikum Pojazdów Samochodowych oparto o najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski, prezentację wybitnych polskich twórców oraz pieśni i piosenki patriotyczne. Z głośników zabrzmiały utwory takie jak Rota, Polonez As-dur i Marsz żałobny, „Taki Kraj” i „Miejcie Nadzieje”, natomiast przy wsparciu Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem odśpiewano pieśni patriotyczne i wojskowe, w tym „Serce w plecaku”. Jednym z punktów akademii była również prezentacja filmu przy dźwiękach utworu „Niepodległa, niepokorna”. Na zakończenie dyrektor Edward Wołoszyn podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz gościom, po czym optymistycznie podsumował uroczystość. - Dla nas Polska jest zadaniem. Każde pokolenie to zadanie dostaje. Ale Polska to nie tylko zadania i obowiązki, ale także radość z tego, że 99 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Dzieje Polski dla każdego z nas są nauką. Nauką, że nawet, gdy jest najgorzej to da się z tego wyjść zwycięsko. Dla naszego życia osobistego jest to również ważna nauka, że zawsze można wyjść z kłopotów – mówił. Kamila Brzezińska