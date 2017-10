Uczniowie z Niska docenieni na wystawie wynalazków

W połowie października, uczniowie reprezentujący RCEZ w Nisku otrzymali złoty i srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2017. Nagrody zdobyli: Paweł i Piotr Żurawscy oraz Wojciech Pawłowski za innowacyjny projekt „Bezprzewodowe przesyłanie energii elektrycznej”. Praca została wykonana na poziomie wynalazczym, a opiekunem projektu i promotorem był mgr inż. Marian Chrapko.

Dyrektor szkoły Wacław Piędel informuje, że Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce wydarzenie promujące projekty innowacyjne i wynalazcze. W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety czy politechniki, jak również przedsiębiorstwa oraz indywidualni wynalazcy. Do tej grupy dołączają uczniowie niżańskiego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

Podczas tegorocznej wystawy IWIS srebrny medal zdobył również Łukasz Żak, obecny uczeń RCEZ, ale pracę wykonał jeszcze jako uczeń Gimnazjum im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego pod opieką Oli Jackowicz. Praca, która zdobyła uznanie w oczach międzynarodowego jury to: „Niekonwencjonalne zabezpieczenie samochodów ”.

Na Wystawie Wynalazków IWIS swoje prace prezentują naukowcy w 20 kategoriach, poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny, aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Share 0 Share 0 Share 0