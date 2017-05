Uczennice „Prymasówki” szkoły się w Kołobrzegu

W ramach realizacji partnerskiego porozumienia zawartego między ZSP nr 1 w Tarnobrzegu a Polską Żegluga Bałtycką Polferries, w lipcu 2017 roku uczniowie odbędą praktyki na promie WAWEL, kursującym z Gdańska do Nynashamn. W związku z tym uczennice z Prymasówki: Alicja Polit, Oliwia Smolarska, Ula Szwed i Wiktoria Witek na początku kwietnia uczestniczyły w pięciodniowym szkoleniu morskim. Szkolenie odbyło się w Ośrodku LIBRA w Kołobrzegu i miało na celu podniesienie kompetencji zawodowych, oraz umożliwienia, w przyszłości podjęcia pracy związanej z przewozami pasażerskimi.

Przeszkolenie w zakresie zintegrowanego bezpieczeństwa wg. Konwencji STCW obejmowało cztery kursy podstawowe z zakresu: indywidualnych technik ratunkowych, ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. Certyfikat ukończenia Kursu ważny jest przez 5 lat. Zajęcia cechowała różnorodność: Pierwszy dzień poświęcony był zagadnieniom teoretycznym związanym z bezpieczeństwem. Drugiego dnia odbyły się zajęcia praktyczne z pirotechniki na plaży, zajęcia na basenie obejmowały umiejętność skakania do wody w kombinezonie z wysokości 3 m, później w samej kamizelce. Ćwiczenia miały na celu przygotować uczestników do ewentualnej ewakuacji ze statku. Środa była dniem poświęconym wiedzy z pożarnictwa oraz ćwiczeniom w komorze dymnej. Czwartego dnia – przy wykorzystaniu fantoma odbyły się ćwiczenia z pierwszej pomocy. Ostatniego dnia każdy uczestnik został poddany specjalistycznym badaniom potwierdzającym możliwości zdrowotne, pozytywne wyniki były konieczne do uzyskania Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia.

Podczas szkolenia nie zabrakło również mniej stresujących chwil. Uczestnicy wzięli udział w zorganizowanym przez organizatorów godzinnym rejsie po Bałtyku. Każdego dnia po zakończeniu zajęć, w wolnym czasie można było wybrać się na spacer po Kołobrzegu i zwiedzić: molo, oceanarium, latarnię morską oraz skosztować najlepszej ryby w mieście, a także zjeść deser w restauracji „Arka”, z której roztaczał się piękny widok na panoramę miasta. Niezapomniana przygoda, niezapomniane wrażenia… Gdyby możliwość się powtórzyła, bez wahania pojechałybyśmy jeszcze raz, wspominają dziewczyny.