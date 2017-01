Uchroniony przed zamarznięciem

10 stycznia policjanci ze Stalowej Woli interweniowali wobec mężczyzny, którego życie i zdrowie było zagrożone przez niskie temperatury. 58-letni bezdomny był pijany, miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany do wytrzeźwienia w policyjnych pomieszczeniach.

Po południu policjanci otrzymali sygnał od mieszkańca miasta o mężczyźnie, który siedzi na ławce w Stalowej Woli na ulicy Okulickiego. Policjanci znaleźli tego człowieka. Był to 58-letni bezdomny. Mężczyzna był kompletnie pijany, miał bełkotliwą mowę i problemy z utrzymaniem równowagi, był zmarznięty. Policjanci przewieźli go do komendy, przeprowadzone badanie wykazało ponad 3,3 promila alkoholu w organizmie.

Z uwagi na panujące niskie temperatury i stan nietrzeźwości 58-letniego mężczyzny został on umieszczony do wytrzeźwienia w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Pamiętajmy, jeśli widzimy bezdomnego lub śpiącego na dworze człowieka, nie przechodźmy obok niego obojętnie. Zadzwońmy na policję lub poinformujmy ośrodek pomocy społecznej. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie.

Info: KPP Stalowa Wola