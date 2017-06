Twórcze licealistki z Jeżowego nagrodzone w Rzeszowie

Tegoroczne maturzystki z Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem – Magdalena Sobieszek i Małgorzata Peszt – zostały laureatkami XIX Regionalnego Konkursu Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców w Rzeszowie. Magdalena Sobieszek zdobyła II nagrodę w kategorii: artykuł publicystyczny, za tekst „Vive memor, quam si aevi brevis”, natomiast Małgorzacie Peszt jury przyznało III nagrodę w kategorii: opowiadanie science fiction, za utwór „Przeistoczenie”. Finał konkursu miał miejsce 21 czerwca w Osiedlowym Domu Kultury „Karton” w Rzeszowie, którego kierownik Józef Tadla po raz kolejny gościł młodych dziennikarzy i twórców.

Jury konkursowemu przewodniczyła Marta Pelinko – członek Zarządu Głównego ZLP i dyrektor Wydawnictwa Abilion. Członkami jury byli także Janina Ataman-Gąsiewicz z rzeszowskiego Oddziału ZLP, Jerzy Nawrocki – członek rzeszowskiego Oddziału ZLP oraz redaktor pisma „Osiedlowy Świat”, i Ryszard Zatorski – redaktor miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”. Spośród 56. nadesłanych prac jury do etapu finałowego, do puli nagrodzonych tekstów zakwalifikowało 27 prac.

I nagrodę za wywiad dziennikarski zdobyła Karolina Hermańska z Gimnazjum nr 1 w Birczy, zaś najlepszy artykuł publicystyczny napisał Tomasz Górak z LO ZDZ w Rzeszowie. W kategorii recenzja zwyciężyła Justyna Gołojuch z Medyni Głogowskiej, uczennica Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Ostatnią z kategorii dziennikarskich było sprawozdanie sportowe – tutaj najwyższą II nagrodę przyznaano Jakubowi Stysiowi z Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.

W kategoriach literackich jury nie przyznało nagród głównych. Najwyższą II nagrodę za opowiadanie otrzymała Karolina Zięba z Trzebowniska, uczennica Gimnazjum Integracyjnego nr 17 w Rzeszowie. Najwyższą III nagrodę w kategorii opowiadanie science fiction, obok Małgorzaty Peszt, otrzymała Angelika Porada z Gimnazjum nr 1 w Birczy. W kategorii poezji przyznano jedynie III nagrodę – otrzymał ją Dawid Misiewicz z Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

Jury oceniło poziom konkursu jako dobry i wyróżniło kilka szkół, z których wywodzą się zdolni uczniowie i w których na wysokim poziomie prowadzone jest kształcenie literackie oraz dziennikarskie. Te szkoły to Gimnazjum Integracyjne nr 17 w Rzeszowie, Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, Liceum Ogólnokształcące w Jeżowem, Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Rzeszowie, Gimnazjum nr 1 w Birczy i Zespół Szkół w Przewrotnem.

Liceum Ogólnokształcące w Jeżowem po raz kolejny miało laureatki głównych konkursowych nagród. Z opiekunem, polonistą Ryszardem Mściszem przyjechała zdobywczyni III nagrody Małgorzata Peszt, natomiast nagrodę za nieobecną Magdalenę Sobieszek odebrała uczennica Publicznego Gimnazjum w Jeżowem – Sylwia Czubat, która wzięła udział w konkursowym wyjeździe.

