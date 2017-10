Tur poradził sobie ze Stalą

Drugiej porażki doznali drugoligowi koszykarze Stali Stalowa Wola. Nasza drużyna przegrała wyjazdowe spotkanie z Turem Bielsk Podlaski różnicą 14 punktów.

Zaczęło się dla Stali wyśmienicie. Po 4. minutach gry goście wygrywali 14:0, z czego 9 „oczek” było dziełem Leszka Kaczmarskiego. Na początku drugiej kwarty gospodarze doprowadzili do remisu. Po rzucie Mateusza Bębeńca było 29:29, a pięć minut później, po rzucie „za trzy” Bębeńca Tur wygrywała różnicą 12 punktów 49:37. Również pierwsze minuty po przerwie należały do graczy trenera Karola Zakrzewskiego, którzy wypracowali sobie 15-punktową przewagę 56:41. W końcówce trzeciej odsłony Stal odrobiła część strat. Po rzucie „za trzy” Leszka Kaczmarskiego w ostatniej sekundzie tej części gry, było 67:60.

Na początku czwartej kwarty można było jeszcze mieć nadzieję na korzystny wynik. Najpierw po rzucie Sylwestra Konecznego nasza drużyna zbliżyła się do Tura na punkt (69:68), a za chwilę, kiedy po „trójce” Mateusza Łabudy było 73:71. Niestety, na więcej gospodarze już „zielono-czarnym” nie pozwolili. Wygrali ostatnie siedem minut spotkania 20:8 i cały mecz 93:79.

W naszej drużynie wciąż bardzo widoczny jest brak zawodnika potrafiącego bić się pod tablicami. Koszykarze Tura zebrali w tym meczu 42 piłki, a Stal 21.

TUR BIELSK PODLASKI – STAL STALOWA WOLA 93:79 (17:22, 32:17, 18:21, 26:19)

TUR: Bębeniec 17 (3×3), Kus 9 (1×3), Kuczyński 7, Bajtus 4, Milewski 3 (1×3) oraz Pisarczyk 17, Zielonko 16 (8 zb.), Juźwiuk 15 (2×3), Marczuk 5 (1×3).

STAL: Kaczmarski 24 (1×3), Zaguła 23, Łabuda 12 (4×3), Bandyga 8, Partyka 5 (1×3) oraz Konieczny 5 (1×3), Pietras 2, Buczek.

Sędziowali: Mateusz Tychowski, Robert Włodarczyk