Trzy pojazdy zderzyły się w Zaleszanach

7 marca stalowowolscy policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego do jakiego doszło w Zaleszanach na drodze krajowej nr 77. W zderzeniu trzech pojazdów ranna została pasażerka jednego z samochodów. Kierujący byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło przed godz. 18 w Zaleszanach w ciągu drogi krajowej nr 77 relacji Stalowa Wola-Sandomierz. Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia 36-letni kierowca ciężarowego mercedesa najechał na tył mazdy, którą jechała 47-letnia mieszkanka powiatu tarnobrzeskiego. Po uderzeniu mazda uderzyła w tył ciągnika ursus do którego przyczepiony był rozrzutnik obornika. Ciągnikiem kierował 30-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. W zdarzeniu ucierpiała pasażerka mazdy, którą przewieziono do stalowowolskiego szpitala.

Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Po wypadku zablokowany był jeden pas ruchu, policjanci zorganizowali ruch wahadłowy i kierowali nim. Przeprowadzone badania wykazały, że kierujący pojazdami byli trzeźwi. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, wykonali dokumentację fotograficzną oraz szkic.

Nad wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności wypadku pracują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.