Trzy medale bokserów Stali w Krakowie

Od piątku do niedzieli na obiektach krakowskiej Wisły przy ulicy Reymonta, odbywał się prestiżowy 37. Międzynarodowy Turniej Bokserski o „Złotą Rękawicę Wisły”. Tytułowe trofeum ufundowali w tym roku Mariusz Wach oraz Przemysław Saleta. W Krakowie wystąpiło trzech zawodników Stali Stalowa Wola. Każdy wrócił z medalem. „Złoto” wywalczył Damian Małek, pokonując w finale kategorii kadeta w wadze do 60 kg Łukasza Przebindę ze Skorpiona Szczecin 3:0. Srebrny zdobył Beniamin Zarzeczny w kategorii kadeta w wadze do 48 kg. W finale nasz zawodnik uległ Gabrielowi Blezieniowi z Morsów Dębica 0:3. Natomiast z „brązem” wrócił Dawid Pytlak (kadet, 70 kg). W walce półfinałowej przegrał z Omarem Moutoukiem z DKB Dzierżoniów 1:2. W imprezie, wzorem lat ubiegłych, brali udział zawodnicy niemal wszystkich ośrodków bokserskich z Małopolski, ale także z wielu klubów z innych regionów Polski, m.in. ze Szczecina, Wrocławia i Warszawy - łącznie z 50 klubów. W Krakowie pojawiły się cztery ekipy zagraniczne. Najliczniejszą stanowią: Słowacy (8 pięściarzy), a dalej Francuzi (5), Czesi (4) i Ukraińcy (4). Ogółem do turnieju zgłosiło się 140 zawodników, a zmagania odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: kadet, junior i senior. „Złota Rękawica Wisły” trafiła do najlepszego juniora zawodów Damiana Durkacza (Spartan Knurów). Najlepszym kadetem został uznany Gabriel Blezień (Morsy Dębica), a seniorem Witold Lisek (Śląsk Ruda Śląska). W punktacji klubowej triumfowała Wisła Kraków. W przeszłości turniej w Krakowie wygrywali tacy amatorzy, a następnie zawodowcy, jak były mistrz świata Tomasz Adamek oraz pretendenci do pasów w wadze ciężkiej Artur Szpilka i Andrzej Wawrzyk.