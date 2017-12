Trzecia edycja „Spotkań z filmem” za nami

Indyjskim filmem "Smak curry" Ritesha Batry zakończyła się trzecia edycja projektu "Spotkania z filmem", realizowanego w Nowej Sarzynie. Na jego realizację Stowarzyszenie "Nasza Mała Ojczyzna" pozyskało dotację Fundacji PZU, dzięki temu możliwe było zorganizowanie w Ośrodku Kultury cyklu 6 seansów, podczas których zaprezentowaliśmy nowosarzyńskim kinomanom filmy o różnej tematyce, osadzone w realiach różnych stron świata, od Skandynawii po Indie i Australię.

W seansach trzeciej edycji "Spotkań" uczestniczyło łącznie 488 widzów, dwukrotnie ich liczba na jednym seansie przekroczyła 100. - Cieszę się, że repertuar, wybrany na trzeci sezon "Spotkań z filmem", miał takie powodzenie wśród widzów. Mam nadzieję na podobną frekwencję w kolejnej, wiosennej edycji – mów usatysfakcjonowany tym wynikiem szef artystyczny projektu Robert Sądej.

Wydaje się więc, że jeden z celów projektu, którym było rozbudzenie zainteresowania wartościowym, niedostepnym na co dzień kinem, został zrealizowany. - Coraz większe zainteresowanie tą formą aktywności kulturalnej utwierdza mnie w przekonaniu, że mimo stosunkowo niewielkiego zainteresowania kinem w naszym środowisku, o czym świadczy skromna frekwencja na regularnych seansach, istnieje grupa miłośników filmu, dla której warto starać się o środki zewnętrzne. Jeśli wzrastające zainteresowanie kinem niekomercyjnym utrzyma się, być może uda się w przyszłości założyć w Nowej Sarzynie Dyskusyjny Klub Filmowy. Chętnych do przystąpienia do DKF prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Kultury – dodaje Bogusław Rup, dyrektor Ośrodka Kultury, będącego partnerem projektu.

- Jak widać, cały zespół organizatorów optymistycznie spogląda w przyszłość i mamy nadzieję, że za jakiś czas pojawią się plakaty z zaproszeniem na czwartą edycję "Spotkań z filmem” – uzupełnia Jacek Wojdałowicz, koordynator projektu.