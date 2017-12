Trzech policjantów rannych w wypadku drogowym

Trzech policjantów zostało rannych w wypadku, do którego doszło dziś rano na ul. Warszawskiej w Tarnobrzegu podczas pościgu. Kierowca hondy nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.

Przed godz. 5, na ul. Warszawskiej w Tarnobrzegu doszło do wypadku z udziałem trzech pojazdów, w tym dwóch policyjnych radiowozów. Wstępnie ustalono, że kierujący hondą nie zatrzymał się do kontroli drogowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Policjanci ruszyli za nim w pościg, dołączyli do nich funkcjonariusze z Tarnobrzega. Kierowca hondy chcąc uniknąć zatrzymania, ominął jeden ze ścigających go radiowozów i uderzył w drugi - fiata ducato, a następnie zderzył się z kią ceed.

Dwaj sprawcy zaczęli uciekać pieszo, zostali zatrzymani przez policjantów. Obaj to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w wieku 26 i 25 lat. W wyniku tego zdarzenia rannych zostało 3 funkcjonariuszy i 1 mężczyzna z hondy. Policjanci trafili do szpitali i są pod opieką lekarską.

Policjanci pracują na miejscu zdarzenia, wyjaśniają okoliczności tego wypadku.