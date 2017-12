Trwają negocjacje o hotel Hutnik

Czynsz w wysokości 14 tys. złotych miesięcznie i wykonanie remontu za minimum 300 tys. złotych - to podstawa warunków dzierżawy stalowowolskiego hotelu Hutnik. Do końca obecnej dzierżawy obiektu pozostał już niecały miesiąc, a nowy gospodarz nie jest jeszcze wyłoniony. Do konkursu stanęło dwóch chętnych, dwie spółki, jedna z Ulanowa, druga ze Stalowej Woli. Obie przeszły do drugiego etapu i teraz będą decydować wyniki negocjacji.

Organizatorem konkursu i podmiotem decydującym jest stalowowolskie Muzeum Regionalne, wyznaczone przez miasto na zarządcę hotelu Hutnik. Wcześniej hotel, czy też właściwie Dom Gościnny „Hutnik” był własnością Huty Stalowa Wola. W 2009 roku miasto przejęło historyczny dla Stalowej Woli budynek za zaległości płatnicze Huty wobec gminy.

Obecne próby znalezienia nowego dzierżawcy hotelu trwają od ponad pół roku. Pierwszy przetarg Muzeum ogłosiło 16 maja 2017 roku, ale nie zgłosił się wtedy żaden chętny. Kolejne dwa przetargi ogłoszono w czerwcu i lipcu, także nie było zainteresowanych.

3 przetargi unieważnione

Wszystkie 3 przetargi zakładały łączny koszt prac remontowych w wysokości 600 tys. złotych. Nie wiadomo czy właśnie ta kwota odstraszała oferentów, ale jej obniżenie w kolejnych odsłonach poszukiwań dzierżawcy hotelu dało pozytywny efekt. Kolejne ogłoszenie w sprawie dzierżawy Domu Gościnnego Hutnik pojawiło się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej stalowowolskiego Muzeum we wrześniu. Tym razem nie miało formy przetargu, ale konkursu negocjacyjnego. Istotną zmianą było określenie minimalnej kwoty, jaką dzierżawiący musi ponieść na remont, w wysokości 300 tys. złotych. Tym razem był już odzew, zgłosiło się dwóch chętnych, w tym obecny dzierżawca hotelu, ale konkurs unieważniono. Powód unieważnienia był natury formalnej: obecny dzierżawca zaproponował kwotę miesięcznego czynszu niższą niż wymagana w ogłoszeniu, a drugi chętny zapomniał wpłacić wadium, które notabene wynosiło 10 tys. złotych.

Roma kontra Galicja

Konkurs powtórzono jeszcze we wrześniu. Swoje oferty złożyły dwie firmy: FW Promus Katarzyna Gancarz-Sobiło z Ulanowa (prowadząca hotel Galicja w Ulanowie) oraz firma ROMA Rębisz Strumiłło Spółka Jawna (jeden ze współwłaścicieli prowadzi restaurację Roma w Stalowej Woli). Wśród oferentów nie było już obecnego dzierżawcy hotelu Hutnik. Tym razem obyło się bez formalnych niedociągnięć i obaj oferenci uzyskali wymaganą, minimalna liczbę punktów, kwalifikującą ich do dalszego etapu, czyli do negocjacji. Większą liczbę punktów zdobyła Roma (94) wobec 74 punktów dla Promusa. O punktacji zadecydowała wysokość zdeklarowanej kwoty na remont obiektu. Niemniej, wygrana punktowa nie oznacza jeszcze rozstrzygnięcia konkursu. Teraz czas na negocjacje.

Zdążyć do Sylwestra

Teoretycznie żaden termin na przeprowadzenie negocjacji nie jest określony w regulaminie konkursu, ale biorąc pod uwagę, że obecna dzierżawa kończy się 31 grudnia, należy się spodziewać, że Muzeum będzie dążyło do wyłonienia nowego przed końcem roku. - Obie strony musza dojść do porozumienia, musi zostać wypracowany konsensus, wspólne rozwiązanie i wtedy będzie można podpisywać umowę, miejmy nadzieję, że tak będzie. To są trudne negocjacje, bo wszystkie strony mają swoje oczekiwania. Jest jeszcze czas i dlatego prowadzimy te negocjacje w miarę spokojnie. Chcemy, żeby warunki nowej dzierżawy były wypracowane właściwie. Mam jednak szczerą nadzieję, że od stycznie będzie nowy gospodarz Hutnika – komentuje sytuację Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego.

Konserwator zabytków i działalność wystawiennicza

Negocjacje są objęte tajemnicą i nie znamy ich szczegółów. Być może pewne trudności sprawia fakt, że Dom Gościnny Hutnik, jako architektoniczny przedstawiciel przedwojennego modernizmu, jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. podkarpackiego i podlega szczególnej ochronie służb konserwatorskich. Część pomieszczeń musi też być wyłączona z działalności gospodarczej i ma pozostawać do dyspozycji Muzeum. - Nadal jest ten warunek, że musi tam być prowadzona działalność wystawienniczo-edukacyjna – potwierdza Lucyna Mizera, dyrektor Muzeum. Pomieszczenia przeznaczone na działalność Muzeum to miedzy innymi dwie sale konferencyjno-wystawowe i pomieszczenie magazynowe w piwnicy.

37 pokoi i reszta

Z drugiej jednak strony, działalność wystawiennicza może być atutem dla takiego obiektu. Tak, czy inaczej, te same warunki dotyczą wszystkich zainteresowanych, do których dyspozycji pozostaje przecież nieporównywalnie większa reszta pomieszczeń Hutnika. Całkowita powierzchnia podlegająca dzierżawie to ponad 2120 metrów kwadratowych. W części hotelowej jest tam 21 pokoi jednoosobowych, 10 dwuosobowych i 6 apartamentów. Dzierżawca otrzymuje także do swojej dyspozycji salę restauracyjną obliczoną na 90 osób, salę balową dla 120 osób, trzy sale konferencyjne, taras, kuchnię z zapleczem, magazyny i inne pomieszczenia.