Trwa rozbiórka przedszkola w Rudniku

[ZDJĘCIA] Lada dzień z krajobrazu Rudnika nad Sanem zniknie część budynku przedszkola. Stary, pamiętający jeszcze lata 70. obiekt jest właśnie rozbierany. Firma zajmująca się rozbiórką musi się spieszyć, bo już po świętach ma się rozpocząć budowa nowego obiektu.

Obecnie rozbierana jest jedynie część starego przedszkola. Jedno skrzydło budynku, od strony ul. Mickiewicza, wciąż jest użytkowane. Mieszczą się w nim dwa oddziały przedszkolne. Ta część obiektu zostanie rozebrana dopiero gdy powstanie nowe przedszkole i rozpocznie się budowa żłobka.

Budowa starego przedszkola rozpoczęła się jeszcze w 1976 roku. Obiekt został oddany do użytku zimą 1978 r. Do tej placówki uczęszczało kilka pokoleń rudniczan. – Sam chodziłem do tego przedszkola. Myślałem, że na widok rozbiórki łezka zakręci mi się w oku, ale tak jednak nie było. Cieszę się, że w końcu powstanie tu placówka dla dzieci na miarę XXI wieku – mówi mieszkaniec Rudnika nad Sanem.

W miejscu starego przedszkola gmina Rudnik nad Sanem wybuduje nowoczesny kompleks żłobkowo-przedszkolny. Znajdzie się w nim miejsce dla setki dzieci. Przedszkole ma być czterooddziałowe, natomiast żłobek dwuodddziałowy.

Inwestycja ma kosztować blisko 4 miliony złotych. Gmina Rudnik nad Sanem uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – 1 mln na budowę przedszkole i 1 mln na budowę żłobka. Przetarg na realizację zadania wygrała firma Domrex Jacek Rupar z Białobrzegów. Zgodnie z umową termin zakończenia inwestycji mija 31 stycznia 2018 r.

W kompleksie znajdzie się też całoroczny plac zabaw. – Będzie to miejsce, gdzie maluchy będą się mogły bawić niezależnie od pogody. Zabawki znajdą się też wokół budynku. Nasze przedszkole będzie posiadało też miejsca parkingowe – mówił „Sztafecie” w marcu burmistrz Rudnika nad Sanem Waldemar Grochowski.

To jest jednak na razie pieśń przyszłości. Całoroczny plac zabaw nie wchodzi w zakres realizowanej obecnie inwestycji. Podobnie jak parkingi i ścieżki dojazdowe. – Musimy jeszcze poszukać pieniędzy na zagospodarowanie terenu wokół kompleksu i budowę całorocznego placu zabaw – mówi burmistrz Waldemar Grochowski. Ale jest przekonany, że skoro udało się ze żłobkiem i przedszkolem, to uda się również z pozostałymi elementami.