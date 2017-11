Share 0 Share 0 Share 0

„Stalówka” odniosła drugi w tym sezonie zwycięstwo na wyjeździe. Pokonała w Wejherowie Gryfa 1:0. Autorem „złotej” bramki był Adrian Dziubiński. W pierwszym kwadransie gry częściej przy piłce byli gospodarze. W 6. minucie technicznym uderzeniem próbował zaskoczyć Brylewskiego Michał Trąbka, ale pomylił się - piłka przeleciała obok bramki. Później nieudaną próbę zaliczył Ptak. Także bez efektu bramkowego zakończyła się akcja Gryfa w 15. minucie, kiedy w polu karnym Stali powstało zamieszanie, na szczęście zabrakło w szeregach rywali gracza, który potrafiłby wepchnąć piłkę do bramki. W następnych minutach gra przeniosła się na połowę Gryfa. W 23. minucie celnie głowkował Jarosz, ale Ferra popisał się kapitalna interwencją. W 34. minucie nie miał nic do powiedzenie po uderzeniu Hirskiego, ale sędziowie odgwizdali strzelcowi pozycję spaloną. Tuż przed przerwą kąśliwe uderzenie Gębalskiego pod poprzeczkę, jakims cudem wybronił Ferra, przenoszą piłkę nad bramkę. Po przerwie pierwsi okazję bramkową stworzyli sobie gospodarze. O centymetry pomylił się Okuniewicz. To był czytelny sygnał dla Stali, że w meczu z „czerwoną latarnią” lepiej atakować, niż przyjmować przeciwnika na swojej połowie. I Stal zaatakowała większą ilością graczy. W odstępie kilku minut „zielono-czarni” stworzyli sobie trzy świetne sytuacje strzeleckie - wykorzystali jedną. W 56. minucie z kilku metrów celnie do bramki ryfa przymierzył Dziubiński. Wcześniej w sobie tylko wiadomy sposób Ferra wybronił wolej Gębalskiego i wygrał pojedynek „sam na sam” z Dziubińskim. W końcówce spotkania bramkarz Gryfa był dwukrotnie w opałach i za każdym razem wychodził z opresji obronna ręką. Tak było m.in. w 81. minucie, kiedy zdążył wrócić i skutecznie interweniować po zbyt lekkim uderzeniu Stelmach. Gdyby nie świetna jego gra w tym meczu, Stal prawdopodobnie zanotowały wysokie zwycięstwo.0-1 Dziubiński (56): Ferra - Regliński (69 Wicon), Wicki, Kamiński, Ptak (59 Gabor) - Brzuzy, Kołc, Nadolski, Trąbka, Goerke - Okuniewicz (50 Gierszewski).: Brylewski - Waszkiewicz, Jarosz, Zalepa, Sobotka - Dziubiński (90 Wójcik), Stelmach, Żołądź, Hirśkyj (59 Bukowiec), Stąporski - Gębalski (77 Jonkisz).\Łukasz Karski (Słupsk).: Wicki, Nadolski.200.