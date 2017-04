Tomasz Sekulski pokieruje ZSP Nr 2

Tomasz Sekulski – dotychczasowy wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, od 12 kwietnia pełni obowiązki dyrektora tej placówki. Dotychczasowy dyrektor – Włodzimierz Smutek, został zawieszony przez starostę.

– W dniu 11 kwietnia otrzymałem z Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu informację o zarzutach przedstawionych panu Włodzimierzowi Smutkowi. W tej sytuacji nie miałem innego wyjścia, jak tylko zawiesić go w obowiązkach dyrektora szkoły – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. I dodaje, że bardzo zależy mu na dogłębnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności związanych z wypadkiem, w którym został poszkodowany jeden z uczniów. – Współczuję mu, to nie powinno było się wydarzyć. Liczę jednak, że cała sprawa zostanie wyjaśniona – mówi starosta.

W dniu 12 kwietnia, Włodzimierz Smutek został zawieszony w obowiązkach dyrektora szkoły na okres 6 miesięcy. Tego samego dnia, Zarząd Powiatu Stalowowolskiego powierzył to stanowisko – na okres do 31 sierpnia 2017 roku, dotychczasowemu wicedyrektorowi – Tomaszowi Sekulskiemu. – Liczę się z tym, że przejmuje kierownictwo w trudnych okolicznościach, ale wierzę, że podoła zadaniu. To ciężki czas dla tej szkoły. Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji, wiem że doszło w niej do wypadku, który nie miał prawa mieć miejsca. Ale apeluję do wszystkich, którzy próbują dzisiaj przekreślać niezliczone sukcesy tej szkoły – jej uczniów oraz nauczycieli, aby tego nie robili. To bardzo dobra szkoła, z wieloma osiągnięciami na wielu polach: wychowawczym, sportowym, a także nauki zawodów. Nie zapominajmy o tym. Oczywiście, to co jest złe – trzeba naprawić i zmienić, ale nie mogę się zgodzić na przekreślenie ogromnego dorobku całego środowiska szkolnego ZSP Nr 2 – mówi starosta Zarzeczny.