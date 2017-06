Tobruk był najważniejszy

Rozmowa z KIRĄ PŁACHCIŃSKĄ, wdową po majorze rezerwy Józefie Płachcińskim, pochodzącym z Niska żołnierzu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i 2. Korpusu Polskiego – obrońcy Tobruku i zdobywcy Monte Cassino

– 21 maja uczestniczyła pani w Stalowej Woli, w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego, w uroczystościach z okazji 73. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Jakie są pani wrażenia?

– To było piękne wydarzenie. Byłam wręcz zachwycona i bardzo się wzruszyłam, szczególnie jak zabrzmiał hejnał Mariacki i pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino”. To wspaniale, że tyle lat po tej bitwie, pamięć o tamtych żołnierzach, w tym także o moim mężu, jest tak żywa, że pielęgnuje ją także młode pokolenie: harcerze, dzieci.

– W jakich okolicznościach poznała pani swego przyszłego męża?

– Poznaliśmy się w Warszawie, w Centralnym Instytucie Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, gdzie razem pracowaliśmy. Mieszkający w Kanadzie Józef Płachciński przyjechał wcześniej do Polski, 22 listopada 1963 roku. Pamiętam dokładnie, bo był to dzień zamachu na prezydenta Kennnedy’ego i… moich urodzin. Pobraliśmy się już w Kanadzie, gdzie mieszkaliśmy w Edmonton, w prowincji Alberta.

– Miała pani swój udział w przygotowaniu wojennych wspomnień męża „Z Niska na Monte Cassino”?

– Rodzina z Niska prosiła go, aby coś napisał o swojej nieobecności tutaj. Jakie były jego wojenne losy, gdzie walczył. No to napisał. Te wspomnienia leżały trochę w szufladzie w Polsce, skąd wyciągnął je Tadeusz (siostrzeniec Józefa Płachcińskiego – red.) A mój udział mógł się ograniczyć tylko do pewnego językowego szlifu. Wspomnienia wyszły w 2007 roku pod redakcją Ryszarda Szewczyka. Nie obyło się bez komplikacji, bo Tadeuszowi pierwotny tytuł, czyli „Z Niska przez Tobruk pod Monte Cassini” wydał się za długi i do drukarni poszła wersja bez Tobruku. Mężowi bardzo zależało jednak na tym, by Tobruk pojawił się w tytule, więc w ostatniej chwili uwzględniono go w niewielkiej części nakładu. Były to egzemplarze dla VIP-ów, w twardej okładce. A moim zdaniem w tytule wystarczyłyby tylko cztery słowa: Nisko, Tobruk, Monte Cassino.

– Walka w obronie Tobruku aż tak szczególnie zapisała się w pamięci męża?

– Wyjątkowo. Był bardzo dumny z tego, że walczył tam jako żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Po wojnie działał w Stowarzyszeniu „Tobrukczyków”, był przedstawicielem zarządu głównego na całą Kanadę. Może zabrzmi to niepoprawnie, ale swoją służbę w tej Brygadzie, dowodzonej przez bardzo poważanego przez żołnierzy generała Stanisława Kopańskiego, i heroiczne walki o utrzymanie przez aliantów tej libijskiej twierdzy, uważał za ważniejsze nawet od Monte Cassino i swoich wojennych dokonań w 2. Korpusie Polskim u generała Andersa.

To w oblężonym Tobruku, w listopadzie 1941 roku, Brygadę wizytował Naczelny Wódz i premier generał Władysław Sikorski. Józef był w grupie kilku żołnierzy, których generał przywołał do siebie i opowiadał o swojej misji w ZSRR, skąd akurat wracał do Londynu. Mówił o tworzeniu się tam naszych sił zbrojnych i o bardzo złym stanie zdrowia rodaków, którzy z sowieckich łagrów tysiącami ciągnęli do polskiej armii…

