Żołnierze z 32. Batalionu Lekkiej Piechoty w Niska wezmą udział w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Do udziału w uroczystości wydelegowanych zostało 53 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, w tym 12 kobiet z 32. batalionu lekkiej piechoty z Niska, który wchodzi w skład Naszej 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Terytorialsi, którzy wezmą udział w tegorocznych uroczystościach na co dzień funkcjonują w swoich społecznościach lokalnych. Wśród nich są osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, pracownicy administracji, studenci, operatorzy maszyn, przedstawiciele handlowi czy też mechanicy. Jak sami podkreślają, służba w WOT pozwala im w najbardziej efektywny sposób zbalansować potrzebę służby ojczyźnie z życiem osobistym – podkreśla por. Witold Sura z 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. W ramach centralnych uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Terytorialsi wystawiają pododdział reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierzy do składu posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz asystujących delegacjom składającym wieńce. Dowódcą pododdziału reprezentacyjnego jest por. Krzysztof Płaza. Zaszczytu zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza dostąpili st. szer. Robert Stadnik oraz szer. Dariusz Karczyński. 10 listopada, dzień przed uroczystościami, o godz. 17 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego Terytorialsi z Podkarpacia wezmą udział w Capstrzyku Niepodległości. Żołnierze TSW przebywający w Warszawie na zgrupowaniu przed uroczystościami spotkali się z Powstańcem Warszawskim Panem Sławomirem Pocztarskim ps. Bóbr z żoliborskiego Zgrupowania AK „Żywiciel”. - Pan Pocztarski był w Szarych Szeregach i uczestniczył w akcjach Małego Sabotażu, został ciężko ranny w sierpniu 1944. Po zakończeniu Powstania wyszedł z ludnością cywilną i został skierowany do obozu przejściowego w Pruszkowie. Takie spotkania są wyrazem głębokiego utożsamiania się Terytorialsów ze środowiskiem Armii Krajowej i niepodległościowego podziemia zbrojnego, których to tradycje dziedziczą Wojska Obrony Terytorialnej. Spotkania takie pogłębiają świadomość wartości, którymi kierują się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zarówno pełniąc służbę, jak i w życiu prywatnym – dodaje por. Sura. Pododdział WOT przygotowania do defilady rozpoczął 3 listopada w tym samym czasie co pozostałe pododdziały wojsk operacyjnych uczestnicząc w zgrupowaniu organizowanym przez Dowództwo Garnizonu Warszawa.