Tenisowe talenty podsumowały stary rok

Od kilku lat pod koniec starego roku MKT Stalowa Wola organizuje Świąteczny Turniej Talentów, w którym do rywalizacji przystępują zawodnicy stalowowolskiego klubu. W ostatniej edycji wystartowało blisko 30 tenisistów, którzy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe: do lat 10, 12, 18 (zawodnicy z licencją Polskiego Związku Tenisowego) i 18 (zawodnicy bez licencji PZT).

Przed rozpoczęciem turnieju wręczone zostały nagrody dla wyróżniających się zawodników MKT Stalowa Wola w sezonie 2016. Nagrodzeni zostali: Lena Takmadżan i Oliwia Sybicka za wybitne osiągnięcia, Wiktoria Bryniak, Marcin Gancarczyk, Maciej Gawlak, Dawid Kiełb, Róża Kiełb, Karol Krawczyk, Przemysław Sioda, Miłosz Sroka – za aktywne reprezentowanie klubu na arenie krajowej oraz Grzegorz Furman, Wiktor Kudelski i Jakub Zamorski za najlepszy wynik drużynowy, jakim było zdobycie czwarte miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Ustroniu.

W zawodach rozgrywanych w hali tenisowej w najmłodszej kategorii bezkonkurencyjna okazała się Oliwia Sybicka. Triumfatorka ostatniej ogólnopolskiej edycji Tenis 10 Cup o puchar Agnieszki Radwańskiej, pokonała w finale Dawida Kiełba 10:0. Trzecie miejsce zajęli Maciej Gancarczyk i Alex Karapetyan.

Zwycięzcą kategorii do lat 12 został Artur Kowal, wygrywając po zaciętym meczu finałowym z Różą Kiełb 10:8. Brązowe medale zdobyli Karol Krawczyk i Alex Iwasieczko.

Kategorię do lat 18 (zawodnicy z licencją) wygrał Grzegorz Furman. W emocjonującym finale pokonał Miłosza Srokę 6:4, 3:6, 10:7. Miejsce trzecie zajęli Wiktor Kudelski i Marcin Gancarczyk.

W ostatniej kategorii (18 lat – bez licencji PZT) pierwsze miejsce zdobył Łukasz Łuba, drugie jego brat Mateusz, a na najniższym stopniu podium stanął Bartosz Dulny.

Share 0 Share 0 Share 0