Tarnobrzeska szkoła współpracuje z LOT-em

Dzień 9 marca 2018 zapisze się jako ważny w historii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, gdyż tego dnia odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy tarnobrzeską „Prymasówką” a Polskimi Liniami Lotniczymi LOT.

Umowę podpisali Dyrektor ZSP1 dr Marcin Pilarski i Business Development Manager in Strategy Department w LOT Polish Airlines Michał Litwin. Celem podpisanego uroczyście porozumienia jest określenie obszarów współpracy i zasad wspierania szkoły w kwestii wprowadzonego we wrześniu 2017 nowego zawodu – technika obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych. Nowo powstały w „Prymasówce” kierunek kształcący przyszłe stewardessy i stewardów lotniczych, morskich i lądowych jest jedynym na Podkarpaciu eksperymentem pedagogicznym a sam kierunek pierwszym w Polsce.

Oficjalną część uroczystości poprzedziło spotkanie przedstawiciela PLL LOT z klasą stewardess, podczas którego Michał Litwin podkreślił, iż branża lotnicza w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, w związku z czym zapotrzebowanie na kadry ciągle rośnie. Ponadto, Pan Litwin udzielał wyczerpujących odpowiedzi na szereg pytań zadawanych przez uczniów, którzy wiążą swą przyszłość z pracą przy obsłudze podróżnych.

LOT to nowoczesna linia lotnicza łącząca Europę Środkowo – Wschodnią ze światem. Każdego roku na pokładach samolotów LOT lata prawie 7 milionów pasażerów, do ponad 90 destynacji na świecie. Dziennie LOT wykonuje średnio 350 rejsów, odbywając przy tym również loty długodystansowe najnowszymi samolotami świata - Boeingami 787 Dreamliner. Ponadto, LOT, dostosowując się do potrzeb mieszkańców Podkarpacia, uruchamia wkrótce nowe połączenia długodytansowe z portu lotniczego Rzeszów-Jasionka do Tel Awiwu i Nowego Jorku.

Zarówno ZSP1 w Tarnobrzegu jak i PLL LOT cechują jasno nakreślone wizje i strategie rozwoju oraz konsekwencje w realizowaniu zaplanowanych działań. Wszelkie działania podejmowane przez szkołę ukierunkowane są na ułatwienie uczniom zawodowego startu w przyszłość, a współdziałanie z PLL LOT umocni pozycję ZSP1 jako lidera edukacyjnego w regionie w obszarze kształcenia zawodowego. Rola jaką mają spełnić Polskie Linie Lotnicze to przede wszystkim przeprowadzenie w wybranych działach PLL LOT zajęć informacyjnych dla uczniów klasy stewardess na temat branży lotniczej, które będą miały na celu przybliżenie specyfiki wykonywanego w przyszłości zawodu.

Oprócz nowych perspektyw kształcenia zawodowego uzyskanych dzięki porozumieniu z PLL LOT tarnobrzeska "Prymasówka" współpracuje już z Polską Żeglugą Bałtycką S.A. w Kołobrzegu, dzięki czemu jej uczniowie odbywają praktyki oraz podejmują pracę na promach pasażerskich pływających do Szwecji. Poza tym, nowo powstały zawód uzyskał pozytywną opinię największego na świecie stowarzyszenia stewardess Association of Flight Attendants z siedzibą w Waszyngtonie. Natomiast patronat naukowy nad nowym w ZSP1 kierunkiem kształcenia prowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, co otwiera drogę absolwentom „Prymasówki” do kontynuowania edukacji na dęblińskiej uczelni - jednej z najbardziej renomowanych w Polsce.