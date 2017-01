Tarnobrzeg pożegnał odważnego kapelana

[Zdjęcia] 3 stycznia na cmentarzu parafialnym w Tarnobrzegu został pochowany 83-letni o. Filip Mituła. Dominikanin przez wiele lat był kapelanem Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Choć w ostatnich latach brakowało mu już sił, to w okresie poprzedniego systemu był opoką, na której, nie tylko chorzy mogli zawsze polegać.

25 grudnia, w Boże Narodzenie o. Filip Mituła uległ wypadkowi spadając ze schodów. Jego współbracia prosili wiernych o wsparcie modlitewne dla kapłana, mimo odbytej operacji, zakonnik zmarł jednak 31 grudnia 2016 r. 3 stycznia został pochowany w zakonnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Tarnobrzegu.

Ojciec Filip związany był z Tarnobrzegiem przez kilkadziesiąt lat. W pamięci mieszkańców miasta zapamiętany zostanie jako odważny i wierny Chrystusowi kapłan, który mimo szykan i gróźb nie bał się służyć chorym i umierającym.

Najtrudniejszy okres w życiu kapłańskim zakonnika przypadł na lata 70. ub. wieku, kiedy to dwa lata po tym, gdy został mianowany kapelanem Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu utrudniano mu pełnienie tam kapłańskich obowiązków. Zakonnik nie chciał podporządkować się zasadom narzuconym mu przez partyjną dyrekcję szpitala i mimo zakazu, odprawiał msze św., spowiadał i nosił komunię św. chorym. Jego mszy św. odprawianych na szpitalnym korytarzu może już tak wiele osób nie pamięta, ale ci, którzy w nich wówczas uczestniczyli, zawsze byli i będą mu za nie wdzięczni.

Wśród zarzutów i skarg, które w latach 70 ub. wieku płynęły ze strony dyrekcji szpitala do ówczesnego przeora klasztoru dominikanów były m.in. pretensje o to, że o. Filip Mituła choć jest wzywany do jednego chorego, pochyla się także nad innymi, słucha ich spowiedzi i udziela sakramentów. Żądano jego odwołania, ale o. Józef Kostecki, który podjął decyzję o mianowaniu o. Filipa na kapelana szpitalnego, nie zamierzał swojej decyzji zmieniać i posługom pełnionym przez zakonnika dawał zielone światło.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz.