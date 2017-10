Targowica do remontu!

Kiedy w końcu plac targowy w Stalowej Woli stanie się cywilizowanym miejscem handlu dla sprzedających i kupujących? Obecna prowizorka sięga końca lat 80., a symbolem targowiskowej niemocy stał się sławetny niedokończony budynek z czerwonej cegły, straszący tu od 35 lat! – Jeżeli tylko dostaniemy środki z Urzędu Marszałkowskiego, to ogłaszamy przetarg na gruntowną modernizację placu i jego otoczenia. Wszystkie plany i pozwolenia już mamy – zapewnia prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. – To targowisko stale się kurczy, a dobija go VIVO. Nie można w mieście o takiej wielkości stawiać tak ogromnej galerii – mówi Józef Bober, kierownik biura obsługi placu targowego.

Wsparcie dla lokalnych kupców i przedsiębiorców oraz ochronę tradycyjnego handlu kandydat Nadbereżny mocno podkreślał w swej prezydenckiej kampanii jesienią 2014 r…

