Taka to ma klawe życie

Z zawodowej choćby racji władzy się przyglądam. Władza też się przygląda obywatelom. Zauważyła nawet, że w społeczeństwie polskim są równi i równiejsi. Ślepy to już dawno widział, ale grunt, że władza przeciera oczy. Najbardziej źrenice przeciera szef resortu sprawiedliwości.

Prawnik Ziobro miał trudny start w palestrze, ale odnalazł się w ministerstwie. Ministerstwo wymaga przewietrzenia i nowa miotła przyda mu się bardzo. Bo sprawiedliwość nad Wisłą własnymi ścieżkami chadza. Przewiązka na oczach Temidy ma u nas wymiar czegoś więcej, niż symbolu. Jeżeli sam najgłówniejszy minister mówi o sędziowskiej kaście, to coś w tym musi być.

Nie wiem, który z sędziów zalazł Ziobrze za paznokcie, ale mnie wzruszyła historia 37-letniej sędzi z Trójmiasta. Nieszczęsnej przedstawicielce wymiaru sprawiedliwości zdrowie się pogorszyło. Do tego stopnia, że przeszła w stan spoczynku. Prawo jej na to pozwala, a koledzy pomagają. Pani sędzia zrzuciła togę, bo zauważyła swoją niekompetentność. Jak Bozię miłuję! W swojej 3-letniej (!) karierze sędziowskiej miała komisję dyscyplinarną. Za to, że kazała zamknąć w zakładzie psychiatrycznym dwie osoby, a nie powinna. Wtedy właśnie uderzyła się w pierś i winę zwaliła na przytoczoną niekompetentność. Przyznała się do nieznajomości prawa, a była szefową wydziału karnego w sądzie okręgowym! Ciut tego prawa musiała gdzieś jednak liznąć, bo gdy zaczęły gromadzić się nad nią chmury zdecydowała się na sędziowską emeryturę. Pomogli jej koledzy z kolegium sądu, a prawo do przeszło 6-tysięcznej emeruturki – przypominam, po trzech latach pracy w zawodzie! – przyklepała Krajowa Rada Sądownictwa. Blond sędzia po studiach nawet przeciągnąć z nudów się nie zdążyła, a już stała się emerytką.

Stan spoczynku dla sędziów i prokuratorów to taka furtka, która zapobiega kompromitacji całego wymiaru sprawiedliwości, gdy któryś jego przedstawiciel narozrabia. Przykładami lokalnymi można sypać jak z rękawa. Powodem przejścia w stan spoczynku jest zawsze stan zdrowia, ale rzadko kiedy spoczywający pojawia się u lekarza. Pobiera taki co najmniej 75 proc. ostatniego uposażenia i w piórze ma życie. Nie musi w ZUS-ie udowadniać przepracowanych lat, a forsa i tak płynie strumieniem. Bo Polska to jest taki kraj dla lepszych i gorszych. I nie wiem dlaczego min. Ziobro nie weźmie się za Ustawę o ustroju sądów powszechnych. Tyle razy była przewracana, ale nigdy nie wypadł z niej zapis o przywilejach dla ludzi, którzy togę traktują przedmiotowo. A Temida musi oczy zasłaniać. Ze wstydu.

Eugeniusz Przechera