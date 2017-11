Tak przebiega budowa tunelu

[ZDJĘCIA] Prace przy budowie tunelu łączącego ul. Grabskiego z ul. Energetyków w Stalowej Woli trwają już ponad 3 miesiące. Potężne wykopy można oglądać z dala, kiedy przejeżdża się ul. Energetyków. Odwiedziliśmy teren budowy, żeby przekonać się z bliska, jak przebiegają prace przy tej spektakularnej, miejskiej inwestycji.

Prace przy budowie łącznika-tunelu wykonuje firma Intop Tarnobrzeg, specjalizująca się w budowie mostów, w kooperacji z firmą PRB Lubartów, która będzie wykonywać część drogową inwestycji.

Na obecną chwilę trwają prace przy wykonywaniu betonowej "wanny", która będzie swoistym szkieletem powstającego tunelu. Pierwszą fazą tych robót jest wykonanie ścian szczelinowych, czyli bocznych, pionowych elementów tej wanny. Ściany te w najgłębszym miejscu będą miały prawie 14 metrów wysokości. Do tych prac wykorzystuje się specjalistyczną koparkę do ścian szczelinowych, jej strzelista sylwetka góruje nad placem budowy. Dzięki zastosowaniu pionowego masztu i systemu siłowników hydraulicznego, może ona precyzyjnie wykonywać wykop pionowych szczeliny. - W wykopane przez nią szczeliny wtłaczany jest bentonit, czyli materiał, który zachowując stan płynny, powoduje rozpieranie ścian wykopów, dzięki czemu wykop zachowuje swój kształt i nie ulega zasypaniu. Bentonit utrzymuje ściany wykopu, na czas umieszczenia w nim stalowego zbrojenia. Następnie na dno otworu opuszczana jest rura kontraktorowa, poprzez którą wprowadzany jest do otworu beton. Beton, jako gęstszy wypiera bentonit i wypełnia otwór ze zbrojeniem – wyjaśnia Marek Bachowski z Intop tarnobrzeg.

Po wykonaniu ścian szczelinowych zostanie wykonane uszczelnienie dolne „wanny” tunelu. Firma Intop Tarnobrzeg będzie to realizowała za pomocą nowoczesnej technologii o nazwie jet-grouting, czyli iniekcja strumieniowa. Najpierw dno zostanie wykonane po obu stronach torów. Na marzec 2018 roku uzgodniono z PKP termin wyłączenia jednego z torów, na maj – kolejnego. W tym czasie powstanie brakujący fragment betonowego dna pod obiektem kolejowym. - Kolejnym etapem prac będzie zebranie ziemi znajdującej w utworzonej w ten sposób betonowej „wannie”. Można to będzie zrobić już klasycznymi koparkami, bo grunt będzie zabezpieczony przed dostawaniem się wód gruntowych – tłumaczy Marek Bachowski, kierownik robót z Intop Tarnobrzeg.

Ostatnią fazą inwestycji będą roboty drogowe: położenie asfaltu, ułożenie chodników, ścieżek rowerowych itd. - Zakończenie prac planowane jest po koniec sierpnie. Pozostanie sprawa odbioru inwestycji i można liczyć, że na koniec września 2018 roku tunel wraz z rondem na ul. Energetyków zostanie oddany do użytku – mówi Marek Bachowski z Intop Tarnobrzeg.