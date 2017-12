Ta władza boi się obywateli

– Jestem w Sejmie od 2001 r. i w tej chwili w parlamencie czuję się jak w twierdzy. Takiej nieufności w stosunku do obywatela, do suwerena, nie widziałam przez te wszystkie lata, nie widziałam również w czasach PRL. Parlament jest otoczony barierkami i dużą liczbą policjantów. Wszyscy są uzbrojeni. Straż Marszałkowska też. To wszystko pokazuje, że ta władza boi się suwerena, boi się obywateli, boi się tych, którzy mają inne zdanie. Albo władza już władzy tak uderzyła do głowy, że uważają, że mogą już wszystko - mówiła Krystyna Szumilas, była minister edukacji w rządzie PO-PSL na konferencji prasowej w Stalowej Woli.

11 grudnia przybyła tu na kolejne spotkanie w ramach Klubu Obywatelskiego. Posłanka podkreśliła jednak, że przyjechała do Stalowej Woli także dlatego, bo tutaj jak w soczewce, na przykładzie edukacji, widać sytuację, jaka może być w całym kraju.

– Jeśli ktoś jest wielbicielem czy zwolennikiem PiS, to może czuć się bezkarny, a jeżeli ma inne poglądy i chce je manifestować, zamyka się mu usta, nasyła się policję, zabrania się protestów – stwierdziła posłanka Szumilas. Przyjęte właśnie przez Sejm ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa nazwała „demolującymi niezależność polskich sądów” i „ostatnim akcentem politycznego podporządkowania sądów”. Jej zdaniem, władza zastrasza ludzi, którzy mają inne zdanie, a z drugiej strony chce dyktować wyroki. Obywatel nie będzie mieć więc szans, jeśli w sądzie jego spór z władzą rozstrzygać będzie posłuszny jej sędzia.

Mówiąc o sytuacji w stalowowolskiej edukacji posłanka miała na myśli wpis na jednym z portali społecznościowych, jaki poczyniła dyrektorka szkoły podstawowej nr 11, zachęcając w nim do wstępowania w szeregi Obozu Narodowo-Radykalnego oraz wypadek na strzelnicy w ZSP nr 2. W sprawie wpisu, 16 listopada Krystyna Szumilas wysłała zapytanie do minister edukacji, ale do dziś nie otrzymała odpowiedzi. Posłanka zwróciła też uwagę na socjotechnikę obecnej władzy. – Byłam nauczycielem także w czasach PRL. Wtedy nie spotykałam się z takimi zachowaniami, jak w tej chwili. Wszyscy walczyliśmy o to, żeby zmienić ustrój, żeby Polska była krajem wolnym i dumnych ludzi. A jak jest teraz? – pytała Krystyna Szumilas.

Jej zdaniem, dziś manipuluje się słowami i przykładami, słowom nadaje się inne znaczenie. – Co widzi młody człowiek? Jeśli moja popularność spada, receptą na wzrost popularności jest wywołanie dużo większego konfliktu żeby odwrócić uwagę od własnej nieudolności. Z tym mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu. Kiedy w Sejmie miały być procedowane ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, to co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość? Wymyśliło konflikt rządowy, zmiany, dymisję pani premier Beaty Szydło i zaproponowało Mateusza Morawieckiego na premiera rządu – stwierdziła Krystyn Szumilas.

Do sytuacji w polskim sądownictwie i stalowowolskich szkołach, w tym także w kontekście likwidacji gimnazjów, nawiązała też była stalowowolska posłanka PO Renata Butryn.

- W klasach siódmych nastąpiło spiętrzenie materiałów, bo w 2 lata, według programu (w klasach 7 i 8) trzeba nadrobić 3 lata gimnazjum. Rodzice dostrzegający horror, jaki przechodzą dzieci w szkołach, zawiązali stowarzyszenie i napisali w tej sprawie do rzecznika praw obywatelskich. Monitorują liczbę godzin: ile dziecko przebywa w szkole, ile się uczy po szkole. Na profilach FB, gdzie się jednoczą, pokazują, że jest to wbrew jakiejkolwiek higienie psychicznej, a przecież mamy wzrastający poziom agresji i samobójstw - mówiła Renata Butryn.

Zwróciła też uwagę, że za dwa lata w szkołach średnich spotka się 700 tys. uczniów. Ten swoistego rodzaju wyż demograficzny „skumuluje młodzież” i sprawi, że nie każdy będzie mógł się dostać do szkoły, jaką sobie wymarzy, a szczęśliwcy będą pobierać naukę na zmiany. W pewnym momencie z systemu edukacji „wypadnie” też jeden rocznik co sprawi, że część nauczycieli będzie niepotrzebnych, a część będzie zatrudnionych na umowę zlecenie.