Szybszy rozwój Twojej firmy

Prowadzisz działalność na terenie województwa podkarpackiego? A może masz tu oddział swojej firmy? Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą lub pracownikiem sektora MŚP? Dzięki funduszom europejskim możesz doszkolić siebie lub swoich pracowników.

Dofinansowanie sięga nawet 80% i można je przeznaczyć na szkolenia, doradztwo zawodowe, zdobycie niezbędnych certyfikatów, ale też e-learning, mentoring, studia podyplomowe i inne usługi o charakterze zawodowym. Szukasz szkolenia dla siebie lub kadry? Zajrzyj do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), która stanowi bezpłatną internetową platformę skupiającą oferty, które mogą Cię zainteresować. Poszerz swoje kompetencje i zrealizuj cele szkoleniowe i biznesowe. Gruntowna wiedza i solidne kwalifikacje pracowników dają Twojej firmie przewagę nad innymi. Zaoszczędź pieniądze i wykorzystaj je na dalszy rozwój swojej firmy.

Oni już działają. Pomagają firmom wykorzystać ich szansę!

Stanisław Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Generator kompetencji”. Opowiada o nim koordynatorka Izabela Wąsacz-Krok:

– Jako Operator Bazy Usług Rozwojowych zajmujemy się rekrutacją i refundacją szkoleń dla pracowników oraz właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) System korzystania z BUR jest system popytowym, który polega na tym, że przedsiębiorca samodzielnie znajduje szkolenie, które odpowiada potrzebom jego firmy, a następnie zgłasza się do nas w celu podpisania umowy wsparcia promesy. Umowa wsparcia-promesa precyzuje, że gdy przedsiębiorca spełni warunki w niej określone, to znaczy zarejestruje się na szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych skorzysta ze szkolenia, w całości za nie zapłaci oraz wypełni wymagane ankiety, wówczas zostanie mu wypłacona refundacja, której wysokość zależy od wielkości firmy oraz statusu osoby skierowanej na szkolenie. Mikroprzedsiębiorstwa otrzymują 70% dofinansowania, małe 60%, a średnie 50%. Dodatkowo jeśli na szkolenie skierowani zostaną pracownicy o niskich kwalifikacjach lub 50+ przedsiębiorca otrzymuje dodatkowe 10% dofinansowania. Szkolenia są różnorodne, wynikają one z faktycznych potrzeb przedsiębiorców z naszego regionu. Od rozpoczęcia naboru, we wrześniu br., obserwujemy duże zainteresowanie zapisami na studia podyplomowe, dużym zainteresowaniem cieszą się także certyfikowane kursy zawodowe, m.in. kursy księgowe, obsługi kadr, obsługi koparkoładowarek. Zależy nam przede wszystkim na podniesieniu kwalifikacji i kompetencji pracowników z sektora MŚP. Dzięki udziałowi w projekcie są będą oni lepiej przygotowani do skutecznego działania na rynku W listopadzie kończymy pierwszy nabór w tym projekcie, dajemy sobie chwilę na refleksję oraz podsumowanie, i na styczeń planujemy kolejny.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji

O projekcie Podkarpackiej Izby Gospodarczej pn. „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych – subregion krośnieński” opowiada Edyta Chilik, ekspert ds. Obsługi Systemu Finansowania Usług Rozwojowych:

– Istotą projektu jest popytowe podejście do potrzeb szkoleniowych przedsiębiorcy, co oznacza, że wybiera on samodzielnie, za pośrednictwem BUR (www.uslugirozwojowe. parp.gov.pl), dogodną dla siebie usługę rozwojową. Następnym krokiem jest podpisanie umowy wsparcia-promesy pomiędzy przedsiębiorcą a operatorem, dzięki której uzyskuje on dofinansowanie. To rozwiązanie jest bardzo korzystne dla firmy, ponieważ to właściciel danego podmiotu gospodarczego doskonale zna jego potrzeby szkoleniowe, które dzięki Podmiotowemu Systemowi Finansowania Usług Rozwojowych może zaspokoić i dodatkowo uzyskać na nie dofinansowanie. Samodzielnie może uczestniczyć w usłudze, która go interesuje lub oddelegować pracowników. Kadry podnoszą kwalifikacje, dzięki czemu firma wzmacnia swoją pozycję i konkurencyjność na rynku. Jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych na subregion krośnieński, zauważamy, że do tej pory największym zainteresowaniem cieszą się usługi szkoleniowe dla fizjoterapeutów oraz z zakresu księgowości. Powodzeniem cieszą się także szkolenia dla programistów i językowe. Na priorytetowe traktowanie udziału w projekcie mogą liczyć osoby w wieku 50+ oraz osoby posiadające niskie wykształcenie (co najwyżej ponadgimnazjalne) – jeśli zostają skierowane są na usługę, firma może liczyć na dodatkowe 10% dofinansowania.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci22/657-podkarpacka-izba-gospodarcza-oglasza-iv-nabor-do-projektu-podmiotowy-system-finansowania-uslug-rozwojowych-subregion-sk

Kolejne nabory w tym projekcie:

8.12.2017 – 21.12.2017

8.01.2018 – 19.01.2018

29.01.2018 – 9.02.2018

19.02.2018 – 2.03.2018

12.03.2018 – 23.03.2018

Aleksandra Nowotyńska

Projekty są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO WP), Oś Priorytetowa 7 Regio-nalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.