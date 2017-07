Gdzie szukać dokumentów do wyliczenia emerytury

Wkrótce będę starała się o przyznanie emerytury. Jakie dokumenty powinnam złożyć w ZUS, by udowodnić swój staż i wynagrodzenie? Zakład, w którym pracowałem został zlikwidowany. Na dowód zatrudnienia posiadam świadectwo pracy, w którym wpisane są tylko ostatnie zarobki oraz umowę o pracę i kilka dokumentów o zmianie wysokości wynagrodzenia. Czy na tej podstawie ZUS będzie mógł obliczyć mi emeryturę – pytają czytelnicy „Sztafety”.

W związku ze zmianą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której przepisy od 1 października 2017 r. spowodują obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, należy spodziewać się wzmożonego wpływu wniosków o emeryturę osób, które już ukończyły ten wiek, lub też do końca 2017 r. osiągną powszechny wiek emerytalny.

W grupie osób uprawnionych do emerytury znajdą się zapewne osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego, dlatego osoby te powinny złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg ubezpieczenia, przypadającego do 31 grudnia 1998 r. oraz dokumentacją potwierdzającą wysokość osiągniętych wynagrodzeń do 31 grudnia 1998 r. Emerytura dla tych osób ustalona będzie według nowych, zreformowanych zasad, gdzie podstawą jej obliczenia jest m.in. kwota zwaloryzowanych składek emerytalnych i kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Środkiem dowodowym stwierdzającym wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty są: zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacja ubezpieczeniowa, lub inny dokument, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia.

Z kolei środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności: legitymacja ubezpieczeniowa; legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą zaświadczenie stwierdzające wysokość osiąganych wynagrodzeń lub dochodu powinno być wystawione przez pracodawcę lub jego prawnego następcę na podstawie dokumentacji płacowej.

Jeżeli dokumentacja płacowa nie istnieje, zaświadczenie o wysokości osiągniętych wynagrodzeń pracodawca może wystawić na podstawie dokumentacji zastępczej, tj. danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o pracę, pismach o powołaniu, mianowaniu oraz w innych dokumentach określających wynagrodzenie danej osoby. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń z dokumentacji zastępczej uwzględnia się tylko takie składniki wynagrodzenia, które przysługiwały w czasie trwania zatrudnienia jako stałe składniki np. wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki określone kwotowo itp. Inne składniki wynagrodzenia takie jak premie, nagrody czy dodatki mogą być uwzględnione tylko wówczas, gdy zachowana dokumentacja wskazuje niewątpliwie na ich faktyczną wypłatę w określonej wysokości, od której została odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli pracownik otrzymywał wynagrodzenie wyliczone według stawki godzinowej, to dopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego tylko wówczas, gdy zachowały się dane dotyczące liczby godzin, jaką pracownik faktycznie przepracował w danym okresie na określonym stanowisku (dziennie, tygodniowo lub miesięcznie).

Innym dokumentem, na podstawie którego można ustalić wysokość podstawy wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego jest legitymacja ubezpieczeniowa. Powinna ona zawierać następujące wpisy: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko), kwotę wynagrodzenia, rok, w którym to wynagrodzenie zostało osiągnięte, pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę osoby dokonującej wpisu lub odpowiedzialnej za ten wpis.

Nie ma problemu ze zgromadzeniem dokumentacji, gdy zakład pracy istnieje i posiada dokumentację. W takiej sytuacji, zakłady pracy mają obowiązek wystawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i zarobki na podstawie posiadanej dokumentacji osobowo-płacowej. Jeżeli zakład został przekształcony, to takie dokumenty można pozyskać od następcy prawnego. Natomiast, gdy zakład pracy już nie istnieje, pojawia się problem. Wówczas, na podstawie zachowanych dokumentów należy ustalić jego dokładną nazwę oraz adres, a także, w jakich strukturach organizacyjnych był umieszczony, a następnie szukać pomocy w różnych instytucjach i archiwach. Jeżeli zlikwidowanym zakładem pracy było przedsiębiorstwo państwowe, to jego dokumentację osobowo-płacową powinien przejąć następca prawny lub organ założycielski, albo organ nadrzędny pracodawcy. W przypadku braku następcy prawnego należy zwrócić się do organu założycielskiego albo organu nadrzędnego swojego byłego pracodawcy. Najczęściej byli nimi wojewoda lub właściwy minister, którzy mają obowiązek prawny przejmowania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji pracowniczej po zlikwidowanych lub zniesionych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Pewne wskazówki dotyczące miejsc jej przechowywania można uzyskać za pośrednictwem wydziałów rejestrowych właściwych terytorialnie sądów lub urzędów administracji terenowej. Niektóre z przedsiębiorstw przekazują dokumentację do dalszego, przechowywania firmom zajmującym się przechowalnictwem akt np. do Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. W archiwum tym – pod numerem telefonu (22) 635 68 22 – działa punkt konsultacyjno-informacyjny. Jego adres internetowy to: ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php. Z kolei na stronie mr.bip.gov.pl/rejestry-mr/wykaz-zlikwidowanych-zakladow.html umieszczony jest wykaz zlikwidowanych zakładów, których dokumenty znajdują się w zasobach Archiwum Ministerstwa Rozwoju.

Istnieją również wyspecjalizowane firmy, zajmujące się przechowywaniem tego typu dokumentacji. Jednak nie każdy podmiot, który się tym zajmuje, jest uprawniony do wydawania np. zaświadczeń. Wyłącznie podmioty, które uzyskały wpis do rejestru tzw. przechowawców, prowadzonego przez marszałka województwa mogą wydawać wypisy, odpisy z dokumentacji, którą posiadają. Jedynie archiwum lub inny taki uprawniony podmiot w zakresie przechowywania akt pracowniczych może wydawać odpowiednie dokumenty, które są podpisane przez kierownika archiwum lub ten podmiot prowadzący. Ewidencję takich podmiotów prowadzi również Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Jest ona dostępna na stronie internetowej: bip.ap.gov.pl.

Co zatem w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o emeryturę posiada niepełną dokumentację potwierdzającą zatrudnienie, zakład nie istnieje, składki były odprowadzone, a te archiwa, które mogły mieć te dokumenty, ich nie mają, świadectwo pracy jest, ale wyliczenia zarobków w nim nie ma. W takim przypadku, jeśli nie ma potwierdzenia wysokości zarobków, a jest dokument, że pracownik pracował w danym okresie, to obecnie obowiązujące przepisy mówią, że za ten okres można przyjąć minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym okresie. Należy pamiętać, że wcześniej składki nie były odprowadzane imiennie, tak jak obecnie. Wcześniej zakłady pracy rozliczały się globalnie, czyli za konkretną liczbę pracowników i nie było wiadomo, ile poszczególne osoby zarabiają, dlatego potrzebne były dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia. Wcześniej dokumentacja płacowa przechowywania była przez 12 lat, a po tym okresie mogła być zlikwidowana, gdyż takie były przepisy. Ale należy pamiętać, że jest jeszcze dokumentacja osobowa, która jest przechowywana przez 50 lat.

Bożena Kolba