Sztućce mają głos

W Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem od listopada do końca marca realizowany był szkolny projekt „Z kulturą za pan brat”, którego jednym z celów było propagowanie zasad kulturalnego zachowania na co dzień i od święta oraz pokazanie uczniom, że stosowanie zasad savior vivre ułatwia życie.

W ramach projektu, uczniowie wykonując zadania konkursowe, walczyli o nagrodę, którą była wycieczka zwycięskiej klasy do stolicy. W marcu uczniowie poznawali sztukę nakrywania stołu oraz zasady zachowania się przy stole. Dzięki życzliwości i uprzejmości dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli Pawła Ciołkosza i dyrektor Małgorzaty Maziarz 22 marca gościli w Rudniku przedstawiciele stalowowolskiej szkoły.

Pokaz i warsztaty dla uczniów klas I, II i III z wielkim zaangażowaniem i swadą przeprowadziła Beata Cygan, nauczyciel przedmiotów zawodowych, a wspierali ją uczniowie klasy III kelner: Anna Stój, Dominika Rybarczyk i Krzysztof Kuziora. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, między innymi, jak prawidłowo zasiadać i siedzieć przy stole, jak poprawnie i estetycznie nakryć stół, co robić z serwetą oraz co to jest menaż, poznali także tajemniczą mowę sztućców, a także, co to jest goblet. Chętni mogli poćwiczyć używanie sztućców do zadań specjalnych, czyli sztućców do jedzenia owoców morza. Na specjalne życzenie przybliżone zostały zasady dawania napiwków.

Pomysłodawcami i koordynatorami projektu były nauczycielki ZS Anna Błaż i Alina Wołoszyn.