W szpitalu powstaną nowe gabinety POZ

Rada Gminy Radomyśl nad Sanem podjęła uchwałę o przekazaniu 100 tysięcy złotych pomocy finansowej dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie nowych gabinetów POZ dla mieszkańców powiatu.

Dyrekcja szpitala zleciła niedawno opracowanie projektu technicznego, potrzebnego do uruchomienia nowych gabinetów, z których mieszkańcy Powiatu Stalowowolskiego będą mogli korzystać w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej, czyli wtedy, gdy inne przychodnie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. – W miejscu dotychczas funkcjonującego gabinetu POZ zamierzamy reaktywować izbę przyjęć, natomiast trzy nowe gabinety lekarzy POZ chcemy uruchomić w innej części budynku. Chcemy, aby chorzy przychodzący tu po pomoc nocą, czy w święta, byli przyjmowani w lepszych warunkach – tłumaczy Edward Surmacz, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Przypomnijmy, że obecnie w szpitalu realizowanych jest kilka dużych inwestycji – budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a także remont na Oddziale Pediatrycznym. Każde z tych zadań powstaje przy dużym zaangażowaniu finansowym Powiatu Stalowowolskiego. – Tegoroczne wydatki powiatu na inwestycje w szpitalu można liczyć w milionach złotych. Dlatego nie chcieliśmy się już zwracać o kolejne środki do starosty, a zamiast tego poprosiliśmy o pomoc władze gmin z terenu naszego powiatu. Przecież nowe gabinety nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej będą służyły ich mieszkańcom, to one zapewniają ciągłość dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. A o tym, jak wiele osób z nich korzysta, najlepiej świadczą liczby – tylko w pierwszym półroczu 2017 roku, w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej obsłużyliśmy ponad 6,5 tysiąca osób – mówi dyrektor Edward Surmacz.

Na przygotowanie nowych gabinetów POZ szpital potrzebuje około 500 tysięcy złotych. Pierwszą gminą, która pozytywnie zareagowała na wniosek o wsparcie w tej kwestii szpitala, była gmina Radomyśl nad Sanem. Tutejsza Rada Gminy podjęła w dniu 16 sierpnia uchwałę o przeznaczeniu na ten cel 100 tysięcy złotych. – Na jednej z poprzednich sesji gościł u nas starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, który opowiadał o realizowanych w szpitalu wielkich i potrzebnych inwestycjach oraz wnioskował o wsparcie naszej gminy. Radnym zapadło to w pamięć i gdy teraz argumentowałem im, że wspierając szpital – działamy jednocześnie na korzyść naszych mieszkańców, podeszli do tego ze zrozumieniem i głosowali jednogłośnie „za”. Jako samorządowcy czujemy się odpowiedzialni za naszych mieszkańców i dlatego nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba było podjąć taką uchwałę – mówi Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Z takiej postawy władz gminy Radomyśl nad Sanem zadowolony jest Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. – Od dawna powtarzam, że szpital to wspólne dobro całego powiatu, ale i wspólny obowiązek. Nie oczekuję oczywiście od gmin, że będą wykładały na lecznicę po wiele milionów złotych – tak, jak robi to powiat, ale mniejsze wsparcie, na przykład na wspólny zakup karetki, czy przygotowanie gabinetów, jest jak najbardziej uzasadnione. Przecież każdego roku tysiące mieszkańców każdej z naszych gmin korzysta z pomocy Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Dlatego doceniam decyzję Rady Gminy Radomyśl nad Sanem i liczę, że pozostałe samorządy postąpią podobnie – komentuje Janusz Zarzeczny.

Dyrektor Edward Surmacz liczy, że nowe gabinety nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej będą gotowe pod koniec obecnego roku kalendarzowego.

