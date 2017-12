„Szkolne Andrzejki na Fabrycznym” w ramach konkursu „Granty Fabryczne”

W dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli została zorganizowana przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – Małgorzatę Gotfryd w partnerstwie z PSP nr 1 Zabawa Andrzejkowa.

Uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami i wychowawcami spotkali się na wspólnej zabawie andrzejkowej w ramach konkursu „Granty Fabryczne” (zadanie publiczne z zakresu rewitalizacji „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”), projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

Dzieci zapoznały się tradycjami i historią powstania tego święta, a następnie wróżbom nie było końca. Rodzice przebrani za magów i cyganki przepowiadali przyszłość z kart. Każdy mógł dowiedzieć się co go czeka, na co musi uważać. Do tego celu posłużyła najbardziej znana andrzejkowa wróżba – lanie wosku. Dzieciaki z niecierpliwością przekłuwały papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, wyczarowywały nad ogniem swoją szczęśliwą liczbę. Nie zabrakło również ciasteczek z przepowiednią na najbliższy rok. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami prowadzonymi przez DJ.

Dużą atrakcją wieczoru była Balonowa Fotobudka, gdzie uczestnik zabawy mógł zrobić sobie zabawne zdjęcie w przebraniu, a animator wyczarował z balonika dla każdego pamiątkę – symbol Andrzejek. Pod koniec zabawy wszyscy raczyli się słodkim poczęstunkiem.

Czy wróżby się spełnią – przyszłość pokaże. Pewne jest to, że wieczór przyniosły dzieciom wiele radości i był okazją do wspólnej zabaw rodziców ze swoimi pociechami. Wszystkie te atrakcje zostały zorganizowane w ramach projektu „Szkolne Andrzejki na Fabrycznym” i sprawiły dzieciom i rodzicom wiele radości. A wspólnie spędzony czas był momentem na integrację i alternatywą na spędzanie czasu wolnego z dziećmi, właśnie na Osiedlu Fabrycznym w Stalowej Woli.

Za pomoc w organizacji „Szkolnych Andrzejek na Fabrycznym” składamy serdeczne podziękowania dla:

Dyrekcji i Kadry Pedagogicznej PSP nr 1; Balonowej Fotki, w szczególności Pani Anny Podolak i Pana Michała Podolak; Dj – Pana Tomasza Zubrzyckiego; Stowarzyszenia „Strefa Spotkań” ze Stalowej Woli; Prezesa PSS Społem w Stalowej Woli – Pana Jacka Nowickiego; Kierownika Salonu ORANGE ze Stalowej Woli - Pana Grzegorza Szcześniak oraz Referatu Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta w Stalowej Woli, w szczególności Pani Monice Samulak i Pani Annie Łukasiewicz.