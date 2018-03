Szkolenie dla bibliotekarzy

5 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące serwisów POLONA/2miliony oraz Academica. Na spotkaniu zjawili się bibliotekarze ze Stalowej Woli, powiatu stalowowolskiego oraz mieleckiego. Szkolenie prowadził specjalista z Biblioteki Narodowej – Iwo Hryniewicz.

POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce. Biblioteka Narodowa, administrator POLONY, udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji. Przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu codziennie digitalizowanych jest nawet 2000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Większość należy do domeny publicznej, dzięki czemu można je za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać. Z Polony możemy korzystać pod adresem: www.polona.pl

Osoby biorące udział w warsztatach dowiedziały się m.in. jakie zmiany wprowadzono w serwisie, jak korzystać z wyszukiwania, co kryją dostępne w POLONIE kolekcje, czym jest Panel Prasy, czym jest kolekcja Instytucji oraz do czego i w jaki sposób można wykorzystać POLONĘ w codziennej pracy.

Academica to z kolei system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych. Każda instytucja kultury, która przystępuje do tego programu, otrzymuje dostęp on–line do wszystkich zdigitalizowanych publikacji ze zbiorów Biblioteki Narodowej – w tym do ponad miliona publikacji chronionych prawem autorskim. Terminal obsługujący projekt Academica znajduje się w obiekcie MBP przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 – w Wypożyczalni Książki Mówionej.

MBP również digitalizuje i prowadzi Stalowowolską Bibliotekę Cyfrową. Niemal skompletowane archiwum stalowowolskiej gazety czyli Socjalistycznego Tempa i Sztafety – przeglądać można pod adresem: http://bc.mbpstalowawola.pl:81/dlibra. Stalowowolska Biblioteka Cyfrowa dostępna jest również z poziomu internetowej witryny MBP: http://biblioteka.stalowawola.pl/