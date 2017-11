Szkoła Muzyczna to dziś plac budowy

Od początku września trwa remont budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli. Szkoła zostanie ocieplona i upiększona. Remont obejmuje ściany, dach, instalacje, okna i drzwi. Odnowiony zostanie także fresk przedstawiający antyczną orkiestrę, a na dachu zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne.

PSM w Stalowej Woli otrzymała na od Ministerstwa Kultury prawie 2 mln złotych na wykonanie kompleksowej termomodernizacji. Zakres zaplanowanych robót obejmuje nie tylko ocieplenie ścian i dachu, szkoła zyska też nowe okna i drzwi zewnętrzne. W ramach remontu wymieniona zostanie także instalacja CO i instalacja elektryczna oraz oświetlenie szkoły, na oszczędne typu LED. Ponadto, na dachu budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Ocieplony i wyposażony w nowoczesne, energooszczędne technologie budynek zostanie dodatkowo „uzbrojony” w system zarządzania energią i nadzorowania budynkiem.

Na dachu PSM w Stalowej Woli zostanie zainstalowanych około 70 paneli fotowoltaicznych. Będą one zasilały oświetlenie wewnątrz szkoły, a system zarządzania energia pozwoli na odprowadzanie nadmiaru uzyskanej energii do przedsiębiorstwa energetycznego. Ocieplenie i użycie odnawialnych źródeł energii przyczyni się do przyszłych oszczędności i znacznie mniejszych rachunków za ciepło i prąd…

