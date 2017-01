Szkoła na Malcach tylko dla najmłodszych

Przez dwa dni niżańscy radni dyskutowali o przyszłości szkoły podstawowej na osiedlu Malce. Zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek, specjalnie zwołanej sesji nadzwyczajnej przysłuchiwali się rodzice dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6. Ci ostatni nie zgadzają się na jakiekolwiek zmiany, jakie w funkcjonowaniu szkoły narzuca nowa reforma. Każdą propozycję, zaproponowaną przez władze gminy rodzice uczniów z Malc odrzucają. Jaki więc los czeka uczniów z tego niżańskiego osiedla?

Nad możliwościami dalszego funkcjonowania szkoły, zanim głos w tej sprawie mogli zabrać radni, zastanawiał się specjalny zespół powołany przez samorząd, w skład którego wchodzili dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych, rady rodziców i niektórzy radni.

Liczący aż 21 osób zespół przygotował trzy propozycje uchwał. Pierwsza z nich dotyczy zamiaru likwidacji PSP nr 6 oraz zamiaru utworzenia przedszkola publicznego. Druga, powołania w miejsce zlikwidowanej PSP nr 6 filii PSP nr 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2. W trzeciej z przedstawionych uchwał zaproponowano przekształcenie PSP nr 6. W placówce pozostałyby tylko klasy I-III oraz oddział przedszkolny. Starszym uczniom zaproponowano by kontynuowanie nauki w szkole na osiedlu Tysiąclecia.

– Czym zawiniły matki naszego osiedla, że będą musiały, po podjęciu przez państwa uchwały, kolejny raz rozważać przeniesienie dzieci do innych szkół. Czym te dzieci zawiniły, że są inaczej traktowane niż dzieci innych szkół podstawowych – apelował do radnych ks. Bogdan Łubik, proboszcz parafii w Nisku-Malcach, występujący w imieniu rodziców w czasie sesji. – W co wierzycie i jak wierzycie nie wnikam, ale każdy z was ma serce. Do tego serca chcę teraz zaapelować, abyście chcieli się wczuć w przeżycia rodziców. Róże różańcowe na Malcach cały miesiąc się modlą o dobrą decyzję. Głosowania dzisiaj będą bardzo niebezpieczne, proszę byście zaufali i mieszkańcom osiedla i rodzicom.

Czy argumenty proboszcza trafiły do radnych? Jaką decyzję podjęli?

