Szkoła w Jacie jak nowa

[Film i zdjęcia] W piątkowy poranek, 20 października, w budynku Zespołu Szkół w Jacie w gm. Jeżowe odbyła się uroczystość oddanie budynku szkolnego po zakończonej termomodernizacji i remoncie. Szkolne święto połączono z pasowaniem na ucznia dzieci z klasy I oraz dniem nauczyciela.

– Szkoła to drugi dom, to dom kultury, miejsce w którym możemy się spotkać, porozmawiać, to nie tylko obiekt edukacyjny – wyliczał podczas uroczystości wójt gminy Jeżowe Marek Stępak.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jacie pochłonęła przeszło 962 tysiące złotych, w tym 642 tysiące złotych ze środków Unii Europejskiej. Zadanie to było współfinansowane z programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

W ramach prac wykonano: wymianę okien, ocieplenie stropów od strony strychów, ocieplenie ścian zewnętrznych, badanie kamerą termowizyjną, audyt energetyczny po wykonaniu termomodernizacji, częściową wymianę instalacji c.o., roboty instalacyjne elektryczne zakresie wymiany tradycyjnych opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, montaż instalacji OZE – kolektorów fotowoltaicznych o mocy 4kW, prace remontowo–budowlane w budynku szkoły, remont instalacji elektrycznej, wykonanie węzłów sanitarnych.

70 tysięcy złotych dołożono także do innych niezbędnych w budynku prac, w tym zakupu nowego wyposażenia do wyremontowanej starej części szkoły.