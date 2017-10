Szczyt dla Gorzyc. W Stalowej Woli powtórka z meczu… Barcelona – Celta Vigo

W ubiegłym sezonie w meczu Barcelony z Celtą Vigo cały piłkarski świat zadziwił wykonaniem rzutu karnego Messi. Gwiazda „Barcy” nie uderzyła bezpośrednio na bramkę, tylko pchnął delikatnie piłkę do przodu, pierwszy dopadł do niej Luis Suarez i strzelił obok bezradnego bramkarza. Rzut karny był jak najbardziej prawidłowo wykonany. W Messiego i Suareza zabawili się w stalowych derbach piłkarze trenera Andrzeja Kasiaka. Przy stanie 3:3 odgwizdał ewidentny faul w polu karnym na Wójciku i wskazał na 11. metr. Piłkę ustawił Adrian Gębalski. Napastnik „Stalówki” zrobił identycznie jak Messi, nie uderzył na bramkę, tylko kopnął lekko piłkę do której pierwszy podbiegł Korczyński i skopiował wyczyn Suareza. Z tym jednak, że zanim piłka znalazła się w siatce, odbiła się od słupka. Nietrudno domyślić się, co mówiono by o pomyśle piłkarzy ze Stalowej Woli, gdyby piłka do bramki nie wpadła…

Sam mecz był interesującym widowiskiem. Drużyna z Nowej Dęby prowadziła po pierwszej połowie 2:0. Gospodarze wyrównali i objęli prowadzenie, ale nowodębianie nie spasowali, do końca meczu prezentowali ofensywną i o wysokiej kulturze grę – jak na piątoligowe warunki – i kwadrans przed końcem wyrównali, i dążyli do zdobycia kolejnego gola. Jednak w ostatniej minucie, nie przypilnowali Wójcika i zapłacili za to karnym i utratą czwartej bramki.

W 11. kolejce doszło do spotkania na szczycie. Niepokonany dotąd Sokół Sokolniki podejmował Stal Gorzyce i przegrał, i stracił fotel lidera. Ma tyle samo punktów, co trzecie w tabeli Sokół Kamień

STAL II STALOWA WOLA – STAL NOWA DĘBA 4:3 (0:2)

0-1 Szlęzak (10), 0-2 Milanowski (45), 1-1 Gębalski (55), 2-2 Stelmach (60), 3-2 Wójcik (72), 3-3 Milanowski (75), 4-3 Korczyński (90)

STALOWA WOLA: Konefał – Waszkiewicz, Wawrzyniak, Chmura (46 Madera), Kuliś – Korczyński, Stelmach, Trubeha (46 Trylowski), Wójcik – Gębalski.

NOWA DĘBA: Maliborski – Karnat, Dudek, Domagała (76 Jadach), Kotrych – Dektarienko (68 Górak), S.Serafin, Szypuła (77 M.Wilk) Milanowski, K.Serafin – Szlęzak.

W pozostałych meczach 11. kolejki: Zdziary – Słowianin 4:1 (4:1), R.Wojtas 2, P.Wojas, Sałek – Cholewa, Olimpia – Górnovia 5:2 (3:0), Bajgierowicz, Błażejowicz, Tofil, Bąk, Krawiec – Pieniek, Radomski, Strzelec – Unia 3:0 (1:0), Rachwał, Rzeźwicki, Polek, Sokół Sokolniki – Stal Gorzyce 1:3 (0:1), Marzec – Szymanek 2, Machowski, Sokół Kamień – San Kłyżów 6:0 (3:0), Socha 2, Rurak 2, Matenka, Pirog, Rotunda – Pogoń 0:5 (0:!), Leja 3, Luft, Borek, Bukowa – Sparta 3:0 (1:0), Kaczmarczyk, Marcin Partyka, Mikołaj Partyka, OKS – Zarzecze 3:1 (1:0), Szwed 2, Malicki – Drąg.