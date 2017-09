Szczęśliwy dla „Stalówki” Stadion Miejski w Rzeszowie

Pierwsze zwycięstwo w roli gospodarza odnieśli drugoligowi piłkarze Stali Stalowa Wola. Drużyna trenera Janusza Białka pokonała w… Rzeszowie wicelidera tabeli Wartę Poznań 1:0. Autorem gola na wagę trzech punktów był Mateusz Stąporski.

Mecz z powodu remontu stalowowolskiego stadionu rozgrywany był na Stadionie Miejskim w Rzeszowie, gdzie na codzień występuje trzecioligowa Stal. Obiekt przy ul. Hetmańskiej okazał się bardzo szczęśliwy dla naszej Stali, bowiem z przebiegu gry zespołem lepszym była drużyna z Poznania. Warciarze już na początku meczu stworzyli sobie dwie wyśmienite okazje strzeleckie, na nasze szczęście, niewykorzystane. Do końca pierwszej połowy goście częściej operowali piłką, wygrywali większość pojedynków indywidualnych, ale nie potrafili tego przełożyć na gole.

Obraz gry niewiele zmienił się po przerwie. To Warta była zespołem przeważającym. Stal grała bez pomysłu. Zdarzały się sytuację, że nie potrafiła wyprowadzić piłki ze swojej połowy, oddając ją gościom. I kiedy nic naprawdę nie wskazywało na to, że „Stalówka” będzie w stanie odmienić losy spotkania, zdobyła bramkę. Po podaniu Dziubińskiego z prawej strony boiska, zakotłowało pod bramką Lisa i futbolówka wpadła do bramki. Zdobywcą bramki podano Mateusz Stąporskiego, ale w niektórych przekazach pojawił się w roli autora gola obrońca Warty Wiktor Patrzykąt. Warta po stracie bramki zaatakowała większą ilością graczy. W 83. minucie Stal wyprowadziła kontrę, po której „sam na sam” z Lisem znalazł się Gębalski. Napastnik Stali postanowił pokonać bramkarza Warty technicznym uderzeniem, ale tak to zrobił, że posłał piłkę wprost w jego ręce. Za chwilę stalowcy znów skontrowali atakujących poznaniaków, ale i tym razem zabrakło w ich poczynaniach zimnej krwi. W ostatniej minucie, czwartej doliczonej do regulaminowego czasu gry, pod bramkę Stali pobiegł Lis. Po jednej z wrzutek doszło do olbrzymiego zamieszania pod bramką Brylewskiego. Poznaniacy sugerowali, że piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową, ale asystent sędziego głównego zdecydowanym ruchem chorągiewki zaprzeczył tym sugestiom i po chwili pan Rokosz zakończył mecz.

Stal Stalowa Wola – Warta Poznań 1:0 (1:0)

1-0 Stąporski (70)

Stal: Brylewski – Janiszewski (59 Korczyński), Jarosz, Zalepa, Sobotka – Trubeha, Stelmach (74 Wasiluk), Bukowiec, Hirskyj, Stąporski, Gębalski.

Warta: Lis – Patrzykąt, Dejewski, Kieliba, Jasiński – Grobelny (31 Szynka ), A. Laskowski, Fiedosewicz, Biegański (62 Sanocki) – Antkowiak (67 Przybyła), Cierpka.

Sędziował Rafał Rokosz (Katowice). Żółte kartki: Trubeha – Laskowski, Szynka, Lis. Widzów 150.