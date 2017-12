Szantowy weekend w Stalowej Woli

Share 0 Share 0 Share 0

W piątek w SDK z żeglarskim repertuarem wystąpili Marek Majewski oraz duet Dominika Żukowska i Andrzej Korycki. W sobotę odbyły się przesłuchania konkursowe i koncert laureatów. Na zakończenie festiwalu publiczność bawiła się podczas występów zespołów Flash Creep i Mechanicy Shanty. W tym roku w przeglądzie konkursowym wzięło udział 11 wykonawców. Jury konkursowe jednogłośnie postanowiło przyznać trzecie miejsce Klaudii Łackiej, drugie miejsce Wiktorii Wach. Wyłonienie zwycięzcy okazało się niełatwe ze względu na wysoki poziom wykonawców i jury zdecydowało się przyznać dwa pierwsze miejsca ex aequo zespołom Wind Jammers (Stalowa Wola) i Gumowe Szekle (Słupca, woj. wielkopolskie). Dwa lata temu stalowowolski festiwal Mini Shanties uzyskał status imprezy nominującej do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Żeglarskiej SHANTIES w Krakowie, największej szantowej imprezy w Europie. Jury tegorocznej edycji Mini Shanties jednogłośnie postanowiło nominować do udziału w XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Żeglarskiej SHANTIES 2018 zarówno Gumowe Szekle jak i zespół Wind Jammers, który tym samym będzie reprezentował nasze miasto w Krakowie.