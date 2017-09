Szachiści zmierzyli się w memoriale Jana Gietki

[Zdjęcia i wyniki] Już po raz 27. w Rudniku nad Sanem rozegrano Memoriał Szachowy imienia Jana Gietki. Zmierzyły się w nim 231 zawodników z Polski i Ukrainy, w tym dwóch arcymistrzów i dwóch mistrzów międzynarodowych.

– Był to o największej, jak do tej pory, randze sportowej, a także najliczniejszy pod względem biorących w nim udział zawodników, Memoriał Szachowy Jana Gietki – podkreśla Danuta Kacprzyk, prezes Stowarzyszenia im. Jana Gietki. – W związku z olbrzymim zainteresowaniem i chęcią udziału w tym turnieju, a także z troski o zapewnienie dobrych warunków do gry dla zawodników zdecydowaliśmy się po raz pierwszy w historii memoriału na wcześniejsze zamknięcie list startowych. W XXVII Szachowym Memoriale zagrało 231 szachistów z Polski i Ukrainy. Do Rudnika nad Sanem, łącznie z zawodnikami i opiekunami grających w Memoriale Jana Gietki 118 dziećmi, przyjechało około 500 osób.

Jak podkreśla córka Jana Gietki, zorganizowanie tego wielkiego wydarzenia było możliwe dzięki pomocy nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, w którym odbył się turniej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem oraz bardzo licznej nie oszczędzającej swoich sił grupy wolontariuszy, którzy pomagali organizatorom.

Przy szachownicach rywalizowano z wieloma wysoko utytułowanymi szachistami. W turnieju uczestniczyło dwóch arcymistrzów, 4 mistrzów, 2 mistrzów międzynarodowych i mistrz Federacji. Średni ranking turnieju był bardzo wysoki i wynosił – 1875. Grupy A i B zostały zgłoszone do FIDE w szachach szybkich. Zwyciężył Polski arcymistrz Dziuba Marcin z „SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza” zdobywając 8,5 pkt.

Sędziami XXVII Memoriału Szachowego Jana Gietki byli, jak co roku przyjaciele śp. Jana Gietki, Eugeniusz Wroński i Bolesław Ziółkowski, którzy założyli ten turniej, a także sędzia międzynarodowy Podkarpackiego Związku Szachowego arbiter FIDE Marian Bysiewicz i po raz pierwszy wnuczka Jana Gietki – Kaja Kacprzyk.

XXVII Międzynarodowy Memoriał Szachowy Jana Gietki odbył się pod Patronatem Honorowym Starosty Powiatu Niżańskiego pana Roberta Bednarza. Głównym organizatorem Międzynarodowego Memoriału było Stowarzyszenie im. Jana Gietki, a sponsorem rodzina śp. Jana. Finansowego wsparcia w organizacji udzielili: Starostwo Powiatowe w Nisku, Piekarnia Rudnik Renata i Paweł Skiba.

Podczas memoriału wręczono 25 pięknych pucharów, a także ok. 70 nagród, w tym wysokie nagrody pieniężne. Wśród wszystkich uczestników wylosowano także 10 cennych nagród rzeczowych.

Wyniki XXVII Międzynarodowego Memoriału Jana Gietki:

Grupa A – 39 zawodników

I miejsce: GM Dziuba Marcin „SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza” 8,5 pkt

II miejsce: GM Sergeev Vladimir Kijów 7,5 pkt

III miejsce: m Stoma Paweł „KSz DRAKON Lublin” 7 pkt

IV miejsce: m Lewtak Damian „SzUKS Gostmat 83 Gostynin” 7 pkt

V miejsce: m Marszałek Maciej „MKS Sandecja Nowy Sącz” 5,5 pkt

Najlepsza Zawodniczka Grupy A: Trybowska Barbara „UKS Orlik Rudnik nad Sanem” 5,5 pkt

Najlepszy Zawodnik z Rudnika nad Sanem: Trybowska Barbara „UKS Orlik Rudnik nad Sanem” 5,5 pkt

Grupa B – 74 zawodników

I miejsce: Dudzik Łukasz „WKS Górnovia Górno” 7,5 pkt

II miejsce: Mucha Hubert „UKS SP1 Leżajsk” 7,5 pkt

III miejsce: Pędrak Paulina „GKSz Hetman Pilzno” 7 pkt

IV miejsce: Kłok Kacper „UKS SP1 Leżajsk” 7 pkt

V miejsce: Tatarczany Piotr „GKSz Hetman Pilzno” 7 pkt

Najlepsza Zawodniczka Grupy B: Pędrak Paulina „GKSz Hetman Pilzno” 7 pkt

Najlepszy Zawodnik z Rudnik nad Sanem: Ziółkowski Janusz „UKS Orlik Rudnik nad Sanem” 4,5 pkt

Grupa C – 52 zawodników

I miejsce: Kushnir Denys Rawa-Ruska 7 pkt

II miejsce: Koval Dariy „Lwów” 7 pkt

III miejsce: Słoniec Adrian „UKS Orlik Rudnik nad Sanem” 6,5 pkt

IV miejsce: Kusiak Mateusz „LKSz GCKiP Czarna” 6,5 pkt

V miejsce: Zieliński Sebastian „Wiśniowa” 6,5 pkt

Najlepsza Zawodniczka Grupy C: Polak Sylwia „RzKSz Rzeszów” 6,5 pkt

Najlepszy Zawodnik z Rudnika nad Sanem: Słoniec Adrian „UKS Orlik Rudnik nad Sanem” 6,5 pkt

Grupa D – 66 zawodników

I miejsce: Khayrullin Oleksandr „E2E4 Lwów” 8 pkt

II miejsce: Bartuzi Michał „GKSz Hetman Pilzno” 7 pkt

III miejsce: Dubnevych Maksym „Rawa-Ruska” 7 pkt

IV miejsce: Herus, Yaroslav „Bialy Kon” 7pkt

V miejsce: Krawiec, Jakub „GKSz Hetman Pilzno” 6,5 pkt

Najlepsza Zawodniczka: Niedorys Karolina „UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski” 6 pkt

Najlepszy Zawodnik z Rudnika nad Sanem: Wołoszyn Patryk „UKS Orlik Rudnik n/Sanem” 4 pkt

Grupa E ( podgrupa dzieci wyodrębniona w grupie D w wieku do lat 8)

I miejsce: Dubnevych Maksym Rawa-Ruska 7 pkt

II miejsce: Mazurkiewicz Miłosz „UKS SP1 Leżajsk” 6,5 pkt

III miejsce: Wolak Dawid „Wiśniowa” 6 pkt

Najstarszy Zawodnik Turnieju: Jaworski Albin

Najstarszy Zawodnik z Rudnika nad Sanem: Trybowski Władysław

Najmłodszy Zawodnik Turnieju: Niedorys Mateusz 5 lat

Najmłodsza Zawodniczka Turnieju: Sondej Wiktoria 4 lata

Najmłodszy Zawodnik z Rudnika nad Sanem: Michalski Ignacy 8 lat

Najmłodszy Zawodnik z Ukrainy: Zvirynskyy Danylo 6 lat

Najmłodsza Zawodniczka z Ukrainy: Zvirynska Yana 9 lat

Sponsorzy:

Powiat Niżański – Starosta Robert Bednarz

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem -Marta Szczepańska

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem – Dyrektor Piotr Potocki

Zespół Szkół w Ulanowie – Dyrektor Teresa Pracownik

Piekarnia ,,Rudnik” – Renata i Paweł Skiba

Rodzina Jana Gietki:

Danuta, Kalina, Kaja i Roman Kacprzyk