System roweru miejskiego już działa

Dziesięć stacji rowerowych, setka jednośladów, a w tym rowery dla dzieci, cargo i tandemy, tak prezentuje się tegoroczna odsłona stalowowolskich rowerów miejskich.

W tym roku mieszkańcy będą mogli wypożyczać jednoślady na stacjach zlokalizowanych przy Placu Piłsudskiego, na rozwadowskim rynku, przy ul. Staszica (Sklep Wzorcowy), przy Alejach Jana Pawła II (osiedle Skarpa), przy ulicy Hutniczej (MOSiR), obok hali targowej, a także na osiedlu Hutnik (ul. Wańkowicza), przy ulicy Czarnieckiego (obok sklepu MIŚ), KEN (naprzeciw Hotelu Stal) oraz przy ul. Siedlanowskiego (obok Lasowianki).

Wśród 100 rowerów znajduje się 5 rowerów dziecięcych, 5 tandemów, 5 rowerów typu cargo – do przewożenia małych dzieci i 5 rowerów z dziecięcym fotelikiem. Rowery dziecięce można wypożyczać i zwracać tylko na stacji przy Miejskim Domu Kultury.

Pierwsze 20 minut każdego wypożyczenia roweru jest bezpłatne. Czas od 21 do 60 minuty wypożyczenia kosztuje 1 złoty. Wypożyczenie do 2 godzin – 2 złote, do 3 godzin – 3 złote, a każda kolejna godzina – 4 złote.