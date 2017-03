Synergia w Prymasówce

Na przełomie lutego i marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu odbyły się kursy dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu SYNERGIA „Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia”.

Uczniowie z klas gastronomicznych uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym do zawodu sommeliera, tj. specjalisty od podawania win oraz dokonywania wyboru napojów do poszczególnych dań. To ceniona już w świecie profesja jednak w Polsce jeszcze mało znana. Powoli jednak zaczyna się upowszechniać, w renomowanych restauracjach i hotelach, coraz częściej poszukiwani są kelnerzy-sommelierzy. Szkolenie objęło również podstawy wykonywania niezwykłych dekoracji z karmelu.

Dla uczniów klas fryzjerskich przygotowano zajęcia dotyczące zdobienia paznokci, depilacji oraz wykonywania makijażu dziennego i okolicznościowego.

Natomiast młodzież ucząca się w technikum informatycznym mogła uczestniczyć w szkoleniu odnośnie oprogramowania CISCO i tworzenia aplikacji internetowych w języku JAVA.

Nauczyciele Prymasówki odbyli kursy w zakresie technik cięcia włosów (nauczyciele przedmiotów fryzjerskich) i baristy (nauczyciele przedmiotów gastronomicznych). Szkolenia zapewniły zarówno nauczycielom jak i uczniom możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w wyżej wymienionych specjalnościach oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu 75 uczniów odbędzie płatne staże wakacyjne u pracodawców, co umożliwi im nabycie cennego doświadczenia zawodowego, wymaganego na współczesnym rynku pracy. Projekt SYNERGIA będzie realizowany w ZSP nr 1 do 2019 roku, dzięki niemu, pracownie: gastronomiczna, informatyczna i fryzjerska zyskają nowoczesne wyposażenie.