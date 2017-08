Sygnału brak, a rachunki przychodzą

– Mamy już dość. Od kwietnia mam głuchy telefon. Najpierw mówili, że to awaria, że za dwa, trzy dni będą i naprawią. Później do biura obsługi już nie szło się dodzwonić. Z Internetu wiem, że problemy z tą firmą nie dotyczą tylko naszej miejscowości. Chcemy się od nich uwolnić, ale jak? – z takim sygnałem do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy osiedla Podwolina w Nisku. Od kwietnia w ich domach telefony milczą. Firma Hyperion, która jest ich operatorem, też milczy. Nie opowiada na telefony i listy słane przez abonentów. Za to co miesiąc do ich domów trafiają nowe rachunki za telefon.

Mają ze sobą kolejne umowy, najpierw podpisane z Telefonią Pilicką, później z MNI, aż w końcu w Hyperionem. Widać, że są zdenerwowani. Mieszkańcy, który przed kilkoma dniami przyszli do naszej redakcji nie kryją oburzenia. Czują się oszukani i zdezorientowani.

Była Pilicka, było MNI, jest Hyperion w Restrukturyzacji

– Te ostatnie umowy to są sprzed roku – mówi, przedstawiając kolejne umowy, starszy mieszkaniec Podwoliny. – Rok mieliśmy Hyperion i dokładnie po tym czasie zamilkły telefony. Wcześniej przez 17 lat miałem numer w Pilickiej. Nas nie obchodziło skąd jest sygnał, tylko to, że telefon działa, a rachunki nie są wysokie. Gdybyśmy wiedzieli, że tak będzie, każdy z nas by się dwa razy zastanowił zanim by podpisał ostatnią umowę.

Telefony mieszkańców, którzy zgłosili się do naszej redakcji zamilkły w kwietniu, jak przyznają, od razu problemy z sygnałem zgłosili do biura klienta mieszczącego się w Stalowej Woli.

– Pani, która odebrała zgłoszenie powiedziała, że to w wyniku awarii i lada dzień przyjadą i naprawią. I tak czekałem od świąt wielkanocnych do końca kwietnia, maja, czerwca i czekam do dziś. Dzwoniłem kilka razy do Hyperionu, ale już nikt nie odbierał – opowiada niżanin.

– Mnie telefon też mniej więcej w tym czasie wyłączyli. Moja ciotka w Nisku też ma w Hyperionie telefon, ale u niej działa – dopowiada mieszkanka Podwoliny. – Nie wiem od czego to zależy, że jedni mają, a drudzy nie. Po tym jak telefon przestał działać wysłałam do firmy list, że zapłaciłam rachunek za kwiecień, ale od maja nie będę płacić dopóki mi nie włączą telefonu, zagroziłam zerwaniem umowy. Wysłałam to za potwierdzeniem i proszę mam pieczątkę Hyperionu, że dostali moje pismo. I co? I nic. Nic nie odpisali tylko przysłali rachunek.

Rachunek za telefon dostał też towarzyszący jej mężczyzna. Ten przyszedł jednak nie od firmy telekomunikacyjnej, ale od komornika, który nakazał zapłatę rachunku na swoje konto.

– Poszedłem z tym do prawnika, a ten powiedział tylko tyle, że z komornikiem nie ma żartów i rachunek muszę zapłacić. Teraz też dostałem rachunek, ale już nie z kontem komornika, tylko z firmy Hyperion w Restrukturyzacji. Nie wiem już co robić. Każą płacić, a telefonu jak nie miałem, tak nie mam – dodaje.

Kiedy zamilkły telefony w biurze klienta, a firma nie odpowiadała na kolejne pisma abonenci zaczęli szukać w Internecie informacji. – Jak zaczęłam czytać, to włosy mi się na głowie zjeżyły. Tyle ludzi pozbawionych telefonu i internetu. Sygnałów nie mają w Rzeszowie, Radomiu, Stalowej Woli i nikt z tym nic nie robi. Jak tak można – denerwuje się mieszkanka Podwoliny.

Próbowaliśmy się skontaktować z operatorem. Niestety, pomimo kilkukrotnych prób telefonicznych oraz wysłanych zapytań e-mailem nie udało się nam skontaktować z przedstawicielem firmy.

Rzecznik interweniuje

Zdesperowani mieszkańcy z prośbą o pomoc zwrócili się do powiatowego rzecznika konsumenta w Nisku.

– Kilka osób zgłosiło się do mnie w sprawie tej firmy telekomunikacyjnej. Będę podejmować interwencję w tej sprawie – wyjaśnia Ferdynanda Łątkowska, powiatowy rzecznik konsumenta w Nisku. – Obecnie piszę wystąpienia do firmy Hyperion na podstawie oświadczeń tych państwa, którzy się do mnie zgłosili. Wcześniej też pomagałam pisać innym mieszkańcom pisma reklamacyjne, ale na razie nie ma na nie odpowiedzi, bo firma ma na nią miesiąc.

Powiatowy rzecznik konsumenta przyznaje, że w przypadku mieszkańców, który zgłosili sprawę też do naszej redakcji, nie występuje jako reklamujący usługę tylko jako rzecznik konsumenta. Dlatego też to ona wyznacza firmie czas na udzielenie odpowiedzi. – W wystąpieniu wyznaczam termin na odpowiedz, z reguły wyznaczam dwa tygodnie – podkreśla. – Po mojej interwencji zobaczymy co będzie. Musimy poczekać na odpowiedz.

Zapytana przez „Sztafetę”, czy abonenci, którym nie działają telefony powinni płacić rachunki, które otrzymują z Hyperionu radzi, by mimo wszystko je zapłacić. – Abonenci powinni zapłacić, ale później w reklamacji żądać zwrotu tych pieniędzy, ponieważ usługa nie jest świadczona – radzi Łątkowska.

Choć zgodnie z prawem mieszkańcy powinni zapłacić rachunki, nawet wówczas, gdy nie działają ich telefony, a później dochodzić swoich należności, to zdrowy rozsądek podpowiada zgoła odwrotne działanie. Bo za jakiś czas może się okazać, że wpłaconych na konto Hyperionu pieniędzy nie uda się odzyskać. Firma, która jeszcze kilka tygodni temu była w likwidacji, a dziś jest w restrukturyzacji, za jakiś czas może całkowicie zamknąć swoje drzwi.

Próbowali się przenieść do innego operatora

Mieszkańcy Niska swój problem z Hyperionem próbowali rozwiązać, przenosząc się do innego operatora. Swoje kroki skierowali do Orange, który w swojej ofercie ma numery stacjonarne. Niestety, z biura obsługi klienta odeszli w kwitkiem. Okazało się bowiem, że Hyperion nie odpowiadał także na pisma ze strony Orange.

– Przez dłuższy czas występowały problemy z obsługą wniosków przenoszenia numerów pomiędzy Hyperion SA a Orange. Wynikały one z braku odpowiedzi Hyperion na wnioski Orange Polska i dlatego były one automatycznie anulowane – w odpowiedzi na nasze pytania wyjaśnia Biuro Prasowe Orange Polska. – Niedawno Hyperion zaczął akceptować wnioski w normalnym trybie i obecnie cały proces przebiega bez problemów.

Jak zapewniają pracownicy Orange Polska, każdy wniosek klienta o zmianę operatora weryfikowany jest indywidualnie, na podstawie złożonych przez niego dokumentów.