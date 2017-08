Świetna inauguracja juniorów Stali Stalowa Wola

Znakomicie rozpoczęli ligowy sezon juniorzy Stali Stalowa Wola. W inauguracyjnym meczu rozgromili Błękitnych Ropczyce 8:0, a w drugim pokonali po pełnym dramaturgii spotkaniu Stal Mielec 4:3.

Drużyna z Ropczyc dotrzymywała kroku Stali do momentu utraty bramki. W 36. minucie otworzył wynik Kacper Urban. Pięć minut później napastnik Stali miał na swoim koncie już dwa trafienia, a po przerwie dorzucił kolejne dwa gole. Skuteczny tego dnia był także Hubert Myszak, który wszedł na boisko po przerwie i zanotował hat-tricka.

Zupełnie inny przebieg miało spotkanie ze Stalą Mielec, a więc jednym z głównych faworytów do zajęcia na koniec sezonu pierwszego miejsca. W 28. minucie nasza drużyna objęła prowadzenie. Po faulu na Urbanie sędzia podyktował rzut karny, którego na gola zamienił Maciej Wieprzęć. Kilka minut później wyrównał Piotr Małek. Na kolejne trafienie trzeba było czekać do 76. minuty. Wtedy to po podaniu Macieja Chmury, celnie uderzył Piotr Sulich. Kiedy trzy minuty później trzecią bramkę dla zespołu trenera Jaromira Wieprzęcia zdobył Szymon Kochowski, wydawało się, że w tym pojedynku już jest wszystko „posprzątane”. Tak jednak nie było. Gospodarze poluzowali i mielczanie w krótkim odstępie czasu strzelili dwa gole, i doprowadzili do wyrównania 3:3. Ostatnie słowo należało jednak do naszej Stali. W czwartej minucie doliczonego czasu gry w polu karnym gości sfaulowany został Jakub Przepłata i arbiter po raz drugi w tm dniu wskazał na jedenasty metr. Maciej Wieprzęć i tym razem przechytrzył Sieka, zapewniając „Stalówce” końcowy sukces i drugie zwycięstwo w rozgrywkach.

STAL STALOWA WOLA – BŁĘKITNI ROPCZYCE 8:1 (2:0)

1-0 Urban (36), 2-0 Urban (40), 3-0 Myszak (50), 4-0 Myszak (60), 5-0 Kochowski (64), 6-0 Urban (66), 6-1 Cieśla (77), 7-1 Urban (80), 80-1 Myszak (90)

STAL: Siudak – Chmura, Mazurek, Banaczyk, Wieprzęć – Szifer, Kochowski, Pawlik (46 Myszak), Sulich (52 Konopka), Nazimek, Urban.

BŁĘKITNI: Bałut – Wojdan, Cieśla, Gruszka (73 Michałek), Kisiel (55 Depowski), Ochał, Pacanowski, Perlik, Suknarowski (46 Gawron), Zapał (50 Czółno0, Zięba.

Żółte kartki: Szifer, Wieprzęć – Kisiel, Wojdan, Cieśla.

STAL STALOWA WOLA – STAL MIELEC 4:3 (1:1)

1-0 Wieprzęć (28 – rzut karny), 1-1 Małek (36), 2-1 Sulich (76), 3-1 Kochowski (79), 3-2 Goliasz (81), 3-3 Płudowski (83), 4-3 Wieprzęć (90+4 – rzut karny)

STAL: Siudak – Banaczyk, Śpiewak, Mazurek, Wieprzęć – Szifer, Kochowski, Chmura (88 Myszak), Konopka (63 Przepłata), – Sulich, Urban.

MIELEC: Siek – Zacharek, Giermata (65 Rachwał), Goliasz, Kania, Małek, Mazur, Puzon, Sałasiński (57 Płudowski), Sobczyk (78 Sadłocha), Zygmunt.