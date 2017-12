[Zdjęcia] Już po raz XVI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli odbyła się Świąteczna Aukcja Baniek. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej aukcji prawie w całości przekazane zostaną na rehabilitację Wiktorii Witak, poszkodowanej w wyniku ataku nożownika w galerii VIVO!

37 baniek przygotowanych przez władze samorządowe, służy mundurowe i instytucje zaprzyjaźnione ze szkołą, było przedmiotem tegorocznej aukcji. Wszystkie ozdoby zostały wykonane własnoręcznie co jeszcze bardziej podkreśliło ich wyjątkowość.

- Widać, że w tym roku instytucje postarały się przygotowując bombki na licytację. Ozdoby są barwne i różnorodne. Każda z nich posiada również interesujący dodatek. Uczniowie wraz z wylicytowaną bombką otrzymują certyfikaty uprawniające na przykład: do zwolnienia ze sprawdzianu, przełożenia kartkówki, czy dodatkowej nieobecność z wybranego przedmiotu – mówi Karol Strzęciwilk, uczeń ZSP nr 1 w Stalowej Woli. - Pieniędzy jak co roku chcemy zebrać jak najwięcej. Cena każdej bombki zaczyna się od 15 złotych, chociaż są wyjątki. Na przykład bombka pana prezydenta z racji tego, że dołączone jest do nie pióro kosztuje 25 złotych – dodaje Natalia Haniecka, uczennica ZSP nr 1.

Społeczność szkolna bardzo chętnie angażuje się w tego typu akcje charytatywne. Świadczy o tym chociażby fakt, że w tym roku podczas licytacji udało się zebrano 3 596 tys. złotych. - To już XVI Aukcja Baniek w naszej szkole, cieszymy się, że ta tradycja ciągle trwa i ciągle znajduje zwolenników organizowania takich akcji charytatywnych. W tym roku dochód w znacznej części przeznaczony będzie na rehabilitację naszej absolwentki Wiktorii Widak poszkodowanej w wyniku ataku nożownika w galerii VIVO! Pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na potrzeby naszych uczniów znajdujących się w trudnej życiowej sytuacji – mówi Natalia Banach, nauczycielka języka angielskiego i opiekunka samorządu uczniowskiego w ZSP nr 1.

Przypominamy, że Wiktoria Widak jest jedną z ofiar nożownika, który 20 października zaatakował klientów galerii handlowej VIVO! w Stalowej Woli. W wyniku doznanych obrażeń Wiktoria ma uszkodzony rdzeń kręgowy, co uniemożliwia jej poruszanie się o własnych siłach. - Aktualnie Wiktoria przebywa w specjalistycznym szpitalu w Warszawie. Jej dzienna rehabilitacja to koszt 400 złotych. Już wcześniej ze zbiórki samorządu przekazaliśmy na jej leczenie tysiąc złotych, mam jednak nadzieję, że ta dzisiejsza akcja przyniesie dużo większe środki. Jest to nasza absolwentka, dlatego na tyle ile będziemy mogli to pomożemy – mówi Agata Krzek, dyrektor ZSP nr 1.

Mikołajkowa licytacja przeplatana była występami artystycznymi w wykonaniu uczniów szkoły: Małgorzaty Markowskiej i Anny Janiec z klasy 1B/E LO, Roberta Zarębskiego z 3B LO oraz Bartka Rowińskiego z klasy 2AZ, który wraz z Weroniką Węzką reprezentował Młodzieżowy Zespół Tańca Współczesnego Pasja. Podczas tegorocznej aukcji można było również obejrzeć występ członków Stalowowolskiego Klubu Kaito oraz wylicytować koszulkę klubu ZKS Stal Stalowa Wola z autografami piłkarzy.