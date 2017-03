Świat nic mi nie jest winien

Staliśmy naprzeciwko siebie. W ręku trzymał litrowy słoik, w którym był jeszcze gorący kapuśniak. Ściskając go mocno, ogrzewał nim dłonie. Łyżkę mi oddał, mówiąc że ma swoją, ammmmm w domu na pewno się przyda. Do reklamówki włożyłam jeszcze chleb. Bo czego może potrzebować człowiek, który nie ma dachu nad głową? Oprócz ciepłego posiłku i ubrań, potrzebuje także rozmowy.

Zarzecze. Luty 2017 roku. Roztopy. Pola. Mały namiot przykryty folią, który widać już z głównej drogi. Z niego wychodzi starszy człowiek. Siwe włosy. Broda. Ma na sobie dwa swetry, dżinsy. Na nogach zimowe buty. Bardzo szczupłą sylwetkę. Od razu chętnie zaczyna ze mną rozmawiać mimo, że jeszcze nie wie, kim jestem i czego chcę. A chcę dowiedzieć się przede wszystkim, dlaczego tutaj jest.

Samotne życie to wybór, nie kara

– To jest bardzo dobre miejsce. Jestem tutaj trzy tygodnie. Mam pomoc od mieszkańców. Ubrań już nie potrzebuję, bo przyniesiono mi dwie kurtki i kołdrę. Tak to można wytrzymać. Dostałem rower, ale nim nie jeżdżę, tylko prowadzę – tak Stanisław opowiada o wszystkim, co ma i dodaje, to w zupełności mu wystarcza.

Teraz może już mówić, ale przyznaje, że gdy był mróz i wiało, stracił głos. I oznajmia, że gdy poczuje się lepiej, to w niedługim czasie wyruszy w dalszą podróż. Chciałby pójść w kierunku Rzeszowa. Przejść Nisko i iść dalej. Dokąd i jak daleko, tego nie wie. Dla Stanisława wszędzie jest ładnie i dobrze.

