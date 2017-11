Świadectwa walki o Niepodległą

W naszym regionie istnieją trzy pomniki odnoszące się do ofiar związanych z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Upamiętniają młodych ludzi, którzy walczyli i oddali życie za niepodległą Polskę.

Są też odrestaurowane i na nowo odsłonięte dwie tablice w Ulanowie i Rudniku poświęcone młodym chłopcom, którzy zginęli walcząc o niepodległość Polski w latach 1914-1920.

Radomyśl

Na Małym Rynku w Radomyślu nad Sanem stoi pomnik z taką dedykacją: Pamięci poległym i zaginionym w wojnie światowej 1914-1920 z Radomyśla. Radomyskie stowarzyszenie – Grono Młodzieży – na dziesięciolecie odzyskania niepodległości w 1928 roku wyszło z inicjatywą budowy pomnika, który miał uczcić pamięć poległych radomyślan w latach 1914- 1920. Potem udzieliło znacznej pomocy przy wznoszeniu pomnika. Pomnik projektował i wykonał Franciszek Jaskowski z pobliskich Nowin.

11 listopada 1930 roku w czasie podniosłej, patriotycznej uroczystości odsłonięto i poświęcono pomnik. Odsłonięcie zgromadziło wielu mieszkańców miasteczka i okolic, a także weteranów walk o wolność Polski. Do zgromadzonych płomiennie przemawiał proboszcz radomyski – ks. Feliks Chudy, który przypomniał udział radomyślan w walkach o niepodległość ojczyzny.

Nim Polska odzyskała w 1918 roku niepodległość, wielu młodych radomyślan weszło do Związku Strzeleckiego. Organizowali ich: późniejszy marszałek – Edward Śmigły-Rydz, pułkownik Leopold Kula-Lis, a także rodowici radomyślacy: Jan Wiktor, potem znany pisarz, i podoficerowie: Rudolf Marian Krajewski oraz Wincenty Bednarski. Jan Wiktor współorganizował legiony, do których weszło wielu młodych radomyślan. Jego agitacja była na tyle skuteczna, że połowa legionistów z dawnego powiatu tarnobrzeskiego wywodziła się z Radomyśla. Do legionów wtedy przystało czterdziestu młodych ludzi z Radomyśla i pobliskich okolic. Głównie byli to uczniowie i studenci. Przysięgę od nich odbierali Edward Śmigły-Rydz i Leopold Kula-Lis. Potem ulicy, przy której odbywała się uroczystość zaprzysiężenia, nadano nazwę Legionów.

W sierpniu 1914 r. trzydziestu pięciu młodych ochotników z Radomyśla poszło do legionów polskich, aby walczyć o niepodległą Polskę. Wśród nich byli dwaj synowie ówczesnego burmistrza, Bogusława Skoczka – bracia: Mieczysław i Szczepan, obaj zginęli na wojnie. W walce o niepodległość – w legionach i w wojnie z bolszewikami w latach 1914-1920 – zginęło i zmarło z ran piętnastu radomyślan.

W czerwcu 2008 roku staraniem radomyskiej gminy do pomnika przytwierdzono kamienną tablicę z nazwiskami młodych mieszkańców Radomyśla „poległych i zaginionych w czasie wojny światowej 1914-1920”. Umieszczono na niej następujące nazwiska: Adam Chmielowiec, Jan Geneja, Jakub Kowalik, Jan Krajewski, Paweł Krajewski, Stanisław Krajewski, Mieczysław Skoczek, Szczepan Skoczek, Gustaw Świątyński, Adam Wiktor, Stanisław Wiktor, Piotr Zwoliński.

Nisko W rogu niżańskiego centralnego placu, w pobliżu dzisiejszego szpitala, kiedyś siedziby Rességuierów, stoi betonowy obelisk. W Nisku nazywają go Pomnikiem Orląt Lwowskich. Szczyt obelisku wieńczy odlew orła z rozpostartymi skrzydłami. Niżej znajduje się metalowa tablica z napisem: Pamięci Mariana Zaręby, Stefana Kościółka, uczniów-bohaterów poległych za wolność w 10 rocznicę wyzwolenia 1918-1928. Na samym dole, na obelisku znajduje się niewielka metalowa tabliczka z napisem: Z inicjatywy NSZZ Solidarność odbudowało społeczeństwo 15 sierpnia 1990.

Nisko od lat na uwadze miało wielką sprawę: niepodległość Polski. Na początku XX wieku założono tu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które skupiało przede wszystkim patriotycznie nastawioną młodzież. Potem podobne organizacje powstały w nieodległych: Rudniku i Ulanowie. W 1912 roku otwarto w Nisku Prywatne Gimnazjum Realne, które nie tylko dało możność kształcenia się w większości ubogiej młodzieży, lecz również stało się dla małego miasteczka, wtedy jeszcze bez praw miejskich, wcale istotnym ośrodkiem kulturalnym i polskiego patriotyzmu. Uwidoczniło się to w latach walki o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1921. Już na początku sierpnia 1914 roku, po wybuchu wojny, uczniowie niżańskiego Gimnazjum poszli ochotniczo zaciągnąć się do legionów Józefa Piłsudskiego formowanych w Krakowie. Do września 1914 roku z ziemi niżańskiej do legionów udało się około stu ochotników. Zryw patriotyczny jeszcze wyraźniej się objawił jesienią 1918 roku, kiedy trwały walki o wschodnie rubieże Polski i boje z Ukraińcami o Lwów. Wtedy wyludniły się najstarsze klasy niżańskiej szkoły. W następnym roku nowi ochotnicy z Niska poszli walczyć o Lwów, ale najwięcej młodzieży z ziemi niżańskiej poszło na wojnę polsko-bolszewicką w 1920 r. Wzięli w niej udział pierwsi maturzyści niżańskiego Gimnazjum; klasa ósma, część siódmej a nawet uczniowie z klasy szóstej i piątej. W latach 1914–1921 zginęło i odniosło rany wielu młodych ludzi z ziemi niżańskiej. Wśród poległych byli dwaj uczniowie Gimnazjum: szeregowiec Stefan Kościółek, który zginął w 1919 roku pod Bukaczowcami. Poszedł on walczyć o polski Lwów zimą, potem przyjechał na krótki urlop. Marian Zaręba padł w 1920 r., w rejonie Bobrzyska. Jego żołnierski los był dłuższy, z pewnością walczył nie tylko o Lwów. W walkach zapewne się wyróżniał, ponieważ otrzymał nominację na stopień podporucznika.

11 listopada 1928 roku w Nisku uroczyście obchodzono dziesięciolecie uzyskania niepodległości Polski. Wtedy też społeczeństwo ufundowało pomnik poświęcony poległym w walce o Polskę uczniom niżańskiego Gimnazjum – Stefanowi Kościółkowi i Marianowi Zarębie. Wzniesiony ku ich czci pomnik nazywano w Nisku Pomnikiem Orląt. Był on dla mieszkańców Niska miejscem może nie świętym, ale z pewnością patriotycznych uniesień. Przy nim odbywały się wszystkie znaczące patriotyczne imprezy. Niżański Pomnik Orląt był skromny, daleko mu było do lwowskiego cmentarza orląt, ale miał piękną sylwetkę, betonowy postument z kamienną tablicą z orłem z brązu na szczycie. W czasie okupacji Niemcy zdjęli orła i przetopili, ale postument przetrwał te czasy. Niestety w 1952 roku ówczesne władze polityczne usunęły go, pozostawiając fundament pomnika. Tablicę usiłowano rozbić, lecz ocalili ją przed całkowitym zniszczeniem – Bolesław Chmura i Stanisław Pelc. Potem postument poniewierał się w centrum miasta, wreszcie władze miejskie uznały, że trzeba go wyrzucić na wysypisko śmieci w starym korycie Sanu. W czasach „Solidarności” w 1981 r. podjęto dzieła odbudowy pomnika, ale wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego, zniweczyło wysiłki społeczników. Dopiero na początku października 1989 r., gdy w Nisku powstał Komitet Obywatelski Solidarność i w kraju komuna na dobre upadała, podjęto na nowo tę inicjatywę. Powstał Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Orląt Lwowskich w Nisku.

Wcześniej, 11 listopada 1989 r. w miejscu, gdzie stał pomnik Orląt Lwowskich, Społeczny Komitet Odbudowy tegoż pomnika umieścił brzozowy krzyż z koroną cierniową symbolizującą męczeńską śmierć jeńców w Katyniu. Był tam też napis, że jest to miejsce odbudowy Pomnika Orląt Lwowskich w Nisku oraz tymczasowy symboliczny grób mieszkańców Niska poległych w walce o niepodległość i zamordowanych w obozach na obcej ziemi. Obok krzyża wystawiono tablicę pomnika z 1928 roku ocaloną przez mieszkańców Niska przed całkowitym zniszczeniem. Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia 1990 roku w Nisku było bardzo uroczyste. Tego dnia mieszkańcy Niska uczestniczyli w odsłonięciu pomnika Orląt Lwowskich. Odbył się apel poległych, kompania honorowa WP oddała salwy honorowe, złożono pod obeliskiem kwiaty, zapalono znicze, nawet odbył się występ artystyczny zatytułowany „Młodzież – Orlętom”.

Pomnik w Skowierzynie

W kronice skowierzyńskiej szkoły podstawowej w roku 1935 zapisano: Po pogrzebie śp. Marszałka wśród ludności Skowierzyna powstała myśl uczczenia bojowników walk o wolność. Zbudowano pomnik ku czci poległych za sprawę Polski walczących braci- żołnierzy.(...) Umieszczono tablicę z nazwiskami poległych, pochodzących ze Skowierzyna ludzi. Poświęcenie obelisku odbyło się w lipcową niedzielę 1935 roku. Zebrała się wtedy ludność Skowierzyna i okolicznych wsi. W uroczystości wzięły udział dzieci szkolne, władze powiatowe, samorządowe i wojsko, odbywające na tym terenie ćwiczenia. Jak zapisał szkolny kronikarz: w przemówieniach wyrażano radość, że ludność Skowierzyna ideę Polski w sercu nosi. Wyrażano podziękowania szkole za pracę nad szczepieniem zaszczytnych idei, które uwydatniły się w pięknym czynie. Nastrój był podniosły. Wieczorem młodzież odegrała przedstawienie pt. „Lilla Weneda” Słowackiego. Dochód przeznaczono na umundurowanie straży pożarnej. Widoczny z dala pomnik świadczy o patriotyzmie ludności.

Obelisk zbudowano z kamienia na wysokość ponad trzech metrów. U szczytu umieszczono krzyż, niżej orła z rozpiętymi skrzydłami, a pod nim tablicę, na której znalazł się napis: Ku czci poległym w Wojnie Światowej i polsko-bolszewickiej 1914-1920. Obywatele Skowierzyna.

Na bokach i tyle obelisku wyryto nazwiska: Józef Śpiewak, Michał Strużyk, Jan Małecki, Roman Madej, Jan Kałdan, Józef Karwan, Józef Bieniek, Jan Rajtar, Jan Sowa, Stanisław Rusinek, Józef Jasiński, Marcin Buczyński, Stanisław Samołyk, Jan Karbowniczek, Wojciech Tomaszewski, Józef Bieniek, Jakub Piątek, Andrzej Kieliszek, Jan Rutyna, Józef Rutyna, Wojciech Nieć, Jan Rychlak, Marcin Mazur. Ci młodzi ludzie zginęli w czasie I wojny światowej, ale wielu z nich poległo w walkach z bolszewikami w 1920 roku, w tym również pod Warszawą. Po latach, w 1995 roku, kiedy obchodzono w Skowierzynie 100-lecie ruchu ludowego ówczesny marszałek Sejmu – Józef Zych, powiedział wówczas przy skowierzyńskim obelisku, że wciąż jeszcze nie docenia się roli chłopów w „Cudzie nad Wisłą”. Obelisk skowierzyński upamiętniający mieszkańców tej wsi, którzy zginęli walcząc z bolszewikami, przetrwał całe lata. W latach 50-ych, gdy do spółdzielni produkcyjnej w Skowierzynie miała przyjechać delegacja radzieckich kołchoźników, władze, aby wykazać się poprawnością polityczną, zdecydowały się zatrzeć napis cementem. Dopiero po latach odsłonięto na nowo przedwojenne napisy.

Trzydziestolecie PRL obchodzono w całej Polsce, wtedy też wmurowano wiele tablic pamiątkowych. W czynie społecznym, jak się to wówczas określało bezpłatne wykonanie pracy, w gorzyckiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, odlano tablicę z brązu, przytwierdzono ją do cokołu obelisku i uroczyście odsłonięto. Znalazł się na niej taki napis: Dla uczczenia pamięci poległych w walkach o niepodległość na frontach w dwu wojnach światowych, w obozach koncentracyjnych, w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne, w utrwalaniu władzy ludowej, niniejszą tablicę przekazują potomnym towarzysze broni i społeczeństwo wsi. Skowierzyn w rocznicę 30-lecia Polski Ludowej 1914-1920 r. 1939-1945 r. Skowierzyn 22.VII.1974 r. Część mieszkańców wsi nie była z tego zadowolona. Jeden z nich stwierdził, że ta nowa tablica „to tak jakby do grobu mojego ojca złożono kogoś obcego.” Mimo zastrzeżeń, gdy w 1990 roku odrestaurowano obelisk, nowej tablicy nie usunięto. Została jako świadectwo historii.