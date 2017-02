Sukcesy stalowowolskich tenisistów stołowych w kraju i za granicą

Wielkie powody do zadowolenia ma trenerka Uczniowskiego Klubu Sportowego Gim Tim 5 Stalowa Wola Jadwiga Jankiewicz, której wychowankowie odnoszą sukcesy w kraju i za granicą. W tym roku Gim Tim 5 obchodzić będzie 25-lecie istnienia.

Martyna w finale Grand Prix

W ZSP nr 3 w Stalowej Woli rozegrano III Grand Prix Podkarpacia Juniorów w tenisie stołowym. Po raz kolejny w tym sezonie zwycięstwo odniosła Martyna Motyka z UKS Gim Tim 5 Stalowa Wola i awansowała bezpośredni do turnieju głównego III Grand Prix Polski, które odbędzie się końcem marca w Krośnie.

W drodze do finału nasza tenisistka pokonał Martynę Hajduk z Nurtu Przemyśl 3:1, Wiktorię Wilk z KSTS Krosno 3:0 i Katarzynę Królikowską ze Strzelca Frysztak 3:2. W spotkaniu o I miejsce podopieczna trenera Sławomira Maciąga nie dała szans Justynie Sas z Nurtu Przemyśl 3:1.

Miejsca pozostałych reprezentantek Gim Tim 5: 5. Wiktoria Puzio, 7. Karolina Piasecka, 8. Adrianna Kramek, 14. Monika Biłogras, 15. Julia Grabas, 18. Kamila Kaczmarek, 19. Nikola Chyła. Szansę na zakwalifikowanie się do turnieju głównego będą miały jeszcze Wiktoria Puzio i Karolina Piasecka, które wezmą udział w turnieju eliminacyjnym, z którego awansuje 16 zawodniczek.

Kamil Nalepa ze złotem i brązem

Wychowanek UKS Gim Tim 5 Stalowa Wola, występujący aktualnie w ZKS Palmiarnia Zielona Góra Kamil Nalepa w parze z Arturem Grelą z Olimpii Unia Grudziądz, sięgnęli po złote medale turnieju gry podwójnej juniorów ITTF Premium Junior Circuit Czech Junior & Cadet Open, rozgrywanego w Hodoninie. Reprezentanci Polski w finale pokonali szwedzko-austriacką parę Martin Friis i Maciej Kołodziejczyk 3:1 (3, 6 -8, 7)

W półfinale polski debel pokonał Portugalczyków Victora Amorima i Jose Pedro Francisco 3:0 (11:4, 11:7, 11:6), w ćwierćfinale Szwedów Vilmera Georgssona i Melkera Nilssona 3:0 (12:10, 11:3, 13:11), w III rundzie Markusa Tonkovica i Jakuba Zelinkę ze Słowacji 3:2 (11:9, 9:11, 9:11, 11:3, 14:12), a w II rundzie Finów Arttu Pihala i Noaha Stefiego 3:0 (11:3, 11:8, 11:4).

Nalepa przywiózł z Czech także brązowy medal, który zdobył w turnieju drużynowym. Reprezentacja Polski wystąpiła w składzie: Kamil Nalepa, Artur Grela i Przemysław Walaszek. Trenerem polskiej drużyny jest Piotr Szafranek.

W półfinale „biało-czerwoni” nie sprostali późniejszemu zwycięzcy ekipie składającej się z zawodników z Japonii i Czarnogóry.

Praski finał Roberta Florasa

Również o innym wychowanku Gim Tim 5 Stalowa Wola głośno było ostatnio. Robert Floras, bo nim mowa, zajął drugie miejsce w III Grand Prix Polski Seniorów w Łomży. W drodze do finału pokonał Alana Wosia (IKTS Broń Radom) 4:2, Adama Dosza (Poltarex Pogoń Lębork) 4:1, Tomasza Lewandowskiego (KU AZS Politechnika Rzeszowska) 4:3, Tomasza Kotowskiego (KST Energia Manekin Toruń) 4:0 i w finale uległ Mateuszowi Gołębiowskiemu (KU AZS Politechnika Rzeszowska) 3:4 ( 8, 9,-7,-6, 7,-3,-7) , pomimo że prowadził w setach 2:0 i 3:2.

Tydzień później Robert Floras wygrał turniej z cyklu TT Star Series w czeskiej Pradze.

Oprócz naszego zawodnika, w turnieju wystąpiło jeszcze kilku innych tenisistów znanych z gry w Lotto Superlidze: Miroslav Horejsi, Jiri Vrablik, Pavel Sirucek, Lucjan Błaszczyk, Jakub Kleprlik, Michal Bardon i Stanislav Golovanov. W grupie eliminacyjnej Robert przegrał jedynie z Jakubem Kleprlikiem 0:3, zaś wszystkich innych ograł w stosunku 3:1. W półfinale stalowowolanin zmierzył się z Bułgarem Golovanovem

, z którym rozprawił się w trzech setach, a w finale pokonał jednego z najlepszych zawodników w historii polskiego tenisa stołowego, Lucjana Błaszczyka 3:1.