Stypendium dla studentów!

Fundacja Fundusz Lokalny SMK do 15 września br. przyjmuje wnioski do programu stypendialnego Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W tym roku wnioski można składać w trzech kategoriach: stypendia twórcze, stypendium kontynuacyjne lub stypendium obywatelskie. Na stronie www.fundacjasmk.pl znajduje się szczegółowy opis wymagań oraz dokumenty do pobrania.

