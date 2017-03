Studenci KUL-u wyjadą na zagraniczne staże

[Zdjęcia] 20 marca doszło do podpisania umów stażowych pomiędzy studentami inżynierii materiałowej KUL w Stalowej Woli a Liugong Dressta. Do duża okazja dla studentów by otworzyć się na międzynarodowy rynek pracy.

Tego typu staże to dla studentów nie tylko okazja do poznania firmy, rynku pracy, poszerzenia kompetencji i możliwości rozwoju, ale również wsparcie finansowe. Z kolei jak podkreśla vice prezes Liugong Dressta Machinery Hou Yubo, dla firmy jest to inwestycja w młodych pracowników, zakorzenienie w Stalowej Woli i rozwój wielopłaszczyznowej współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

W poniedziałek w obecności dziekana Wydziału, członków Rady Wydziału oraz przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Sobieraja, Hou Yubo podpisał umowy z sześciorgiem studentów inżynierii materiałowej. Na płatne staże wyjadą: Kacper Andres, Tomasz Barczewski, Seweryn Dolecki, Wioletta Idec, Paula Kwolek oraz Łukasz Tapper.