Strażacy z Jeżowego dostaną nowy sprzęt

Blisko 30 tysięcy złotych kosztować będzie nowoczesny sprzęt ratowniczo-medyczny, który wkrótce otrzymają strażacy z Jeżowego. Pozyskane na ten cel środki pochodzą z dotacji udzielonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dotacja celowa udzielona gminie Jeżowe przez Ministerstwo Sprawiedliwości pochodzi ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Dzięki temu, do strażaków z jeżowskich OSP do końca maja trafi nowoczesny sprzęt, niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym. Będą to torby ratownicze PSP R1 z szynami Kramera oraz deską ortopedyczną, defibrylator, deski ortopedyczne z pasami i stabilizatorami głowy, a także zestaw uzupełniający do zestawu PSP R1.

Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji, jest jej wkład w wysokości 1 procenta.

Kamila Brzezińska