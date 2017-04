Strażacy z Tarnobrzega mistrzami województwa podkarpackiego w pływaniu

Rekordowa ilość strażaków wzięła udział w V Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w pływaniu, które zorganizowano na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. Do rywalizacji przystąpiło ponad 100 zawodników, wśród nich dwie kobiety: Sylwia Grzybowska i Marcela Zielińska – obie z PSP Przemyśl. Swoje reprezentację wystawiły: Komenda Wojewódzka w Rzeszowie, Komendy Miejskie z: Rzeszowa, Krosna, Tarnobrzega i Przemyśla oraz wszystkie 17 Komend Powiatowych.

Rywalizowano w 5 konkurencjach: 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem motylkowym, 100 m stylem zmiennym oraz w sztafetach 4×50 m stylem dowolnym. Mistrzostwa rozgrywane były w dwóch kategoriach wiekowych: open i masters (mężczyźni rocznik 1977 (40 lat) i starsi oraz kobiety rocznik 1982 (35 lat) i starsze, pod warunkiem, że do danej konkurencji zgłosiło się, co najmniej czterech zawodników tej kategorii – w przeciwnym wypadku wyniki zawodników wliczane były do ogólnej klasyfikacji open.)

Klasyfikację drużynową wygrała KM PSP Tarnobrzeg – 2515 pkt. miejsce drugie zajęła KM PSP Rzeszów – 1790 pkt, a trzecie KP PSP Jasło – 1771 pkt. Kolejne miejsca: 4. KW PSP Rzeszów – 1525 pkt, 5. KP PSP Sanok – 1520 pkt, 6. KP PSP Stalowa Wola – 1446 pkt, 7. KP PSP Mielec – 1409 pkt, 8. KM PSP Krosno – 1394 pkt, 9. KP PSP Brzozów – 1385 pkt, 10. KM PSP Przemyśl – 1208 pkt, 11. KP PSP Lubaczów – 1195 pkt, 12. KP PSP Lesko – 1106 pkt, 13. KP PSP Strzyżów – 1065 pkt, 14. KP PSP Przeworsk – 1056 pkt, 15. KP PSP Nisko – 944 pkt, 16. KP PSP Leżajsk – 933 pkt, 17. KP PSP Ustrzyki Dolne – 929 pkt, 18. KP PSP Łańcut – 917 pkt, 18. KP PSP Ropczyce – 715 pkt, 20. KP PSP Jarosław – 710 pkt, 21. KP PSP Kolbuszowa – 630 pkt, 22. KP PSP Dębica – 530 pkt.

Zdobywcy pierwszych miejsc oraz najlepsze wyniki naszych reprezentantów:

50 m stylem dowolnym, masters: 1. Sylwester Szewc (KM PSP Tarnobrzeg) – 27:46,5. Sławomir Tomczyk (KP PSP Nisko) – 35:95, 12. Krzysztof Krawczyk (KP PSP Stalowa Wola) – 41:52, open: 1. Paweł Zimoń (KP PSP Jasło) – 26:55, 2. Mateusz Frańczak – 27:79, 3. Łukasz Kuraś (obydwaj KM PSP Tarnobrzeg) – 28:42, 4. Krystian Bąk (KP PSP Stalowa Wola) – 28:56, komendanci: 1. Bogdan Ziemba (KP PSP Jasło) – 40:82.

50 m stylem klasycznym, masters: 1. Ernest Janik (KW PSP Rzeszów) – 44:74, 3. Jacek Borkowski (KM PSP Tarnobrzeg) – 45:80, 5. Sławomir Tomczyk (KP PSP Nisko) – 47:92, 9. Jerzy Lipko (KP PSP Stalowa Wola) – 49:06, open: 1. Marcin Piątek (KP PSP Sanok) – 38:74, 3. Mateusz Frańczak (KM PSP Tarnobrzeg) – 39:40.

50 m stylem grzbietowym, masters: 1. Sylwester Szewc – 32:89, 2. Jacek Borkowski (obydwaj KM PSP Tarnobrzeg) – 46:80, 4. Krzysztof Krawczyk (KP PSP Stalowa Wola) – 53,79, open: 1. Łukasz Kuraś (KM PSP Tarnobrzeg) – 34:30, 5. Wojciech Samko (KP PSP Stalowa Wola) – 51:81.

50 m stylem motylkowym, open: 1. Paweł Zimoń (KP PSP Jasło) – 30:24.

100 stylem zmiennym, open: 1. Adrian Marszałek (KP PSP Tarnobrzeg) – 1:11,24, 3. Krystian Bąk (KP PSP Stalowa Wola) – 1:31,47.

Sztafeta 4×50 m stylem dowolnym, open: 1. KM PSP Tarnobrzeg – 1:50,72, 5. KP PSP Stalowa Wola – 2:15,13, 17. KP PSP Nisko – 2:44,21.

Fotorelacja z mistrzostw w GALERII